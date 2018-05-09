Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

ABD Başkanı Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihityaç duyulmadığını açıkladı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesinin çekildiğini dün açıklamıştı.

DİĞER ÜLKELER ANLAŞMAYI SÜRDÜRECEK



Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.

AYRINTILAR GELECEK...

