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Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a çok sert uyarı geldi. Trump İran'a yönelik 'İran ya müzakare eder ya da bir şeyler olur' dedi

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

ABD Başkanı Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihityaç duyulmadığını açıkladı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesinin çekildiğini dün açıklamıştı.

DİĞER ÜLKELER ANLAŞMAYI SÜRDÜRECEK

Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.

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ABD İRAN Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kendi başını yee köpek elbet abd nin sonuda yakındır
zamanında k.koreyede aynısını diyordu şimdi kanka oldular
Yalancı, sözünde durmayan adi Amerika. İşiniz gücünüz fırıldak çevirip korkutarak tehdit edip sömürmek. Ne olacaksa olsun artık
abd komple sellerin depremlerin altında kalıp dümdüz olasın innnnşallaah!
iran saldırır afettmez ama rusya neden iran desteklemıyor anlamıs degılım bu dunyanın horozu amerıkamı demnıyor cın
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