Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Samsun'da, MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.
KONTROL NOKTASINDA YAKALANDI
Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ YARIN DA KAPALI OLACAK
Bugün kapalı olan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle yarın da kapalı olacak.
(İHA)
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