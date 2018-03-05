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Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Bugün kapalı olan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle yarın da kapalı olacak.

Samsun'da, MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.

KONTROL NOKTASINDA YAKALANDI

Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ YARIN DA KAPALI OLACAK

Bugün kapalı olan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle yarın da kapalı olacak.

(İHA)

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattıABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı
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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği'ne saldırı DEAŞ terörist

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
keşke başka ülkede yakalansaydılar. türkiye tekrar salıveriyor bunları...
Bütün arap terörüstler ülkede. Bizimkiler yetmiyormuş gibi.
simdi sorsan abd bildi derler. Turk istihbarati Abd buyukelcilerine yonelik bir tehditin oldugunu bildirmis ve bugun kapali olmasini istemistir.
adamlar istihbaratı almışlarki büyükelçiliği kapatıyorlar
İSTİHBARATIDA KENDİLERİ VERMİŞTİR.
Ne kadar ıraklı suriyeli varsa gönderin arkadaş başımıza bela oluyorlar
Ülje sınırları kevgir. Adamlar dışarıdan gelip ülkenin her yanında geziyor. Hırlı kim hırsız kim belli değil. Bulgaristan'da sana belirtilen rota dışına çıktığın anda polis ensende, ya bizde? İşimiz Allah'a bile kalmamış. Bizim müdlüman kardeşlerimiz halledecek kısmetse işlerimizi.
deaş'ı pkk yı besleyen abd degilmi knedi köpekleri
Şüphe üzerine yakalanmaları çok komik, bu adamlar Samsun Ankara yolu istikametinde yakalanıyorlar, şüpheliyseler buralara nasıl geldiler, ikinci önemli husus ABD dünden bugün için açıkalama yaptı,İstanbul Konsolosluğunun kapalı olacağını ,vatandaşların oralarda dolaşmamalarını ilan etti, demekki bu adamlar olup bitenleri adım adım izliyorlar,işte büyük devlet budur,dünyayı avcunun içinde gibi takip ediyor.Biz 3,5 dinleme cihazı elde ettik, ilk yaptığımız iş askerimizi,polisimizi, rahmetli Türkan Saylanı ve diğer muhalifleri dinlemek oldu.Tabiri caiz ise pornoculuğa kadar götürdük.Hamdolsun.
algı bunların ağa babası abd değil mi ?
Boşuna kapatmamislar büyükelçiliği
afrini gölgelemek için uydurulan bahane bak sen pydyi vuruyorsun deaş dirildi numarası
abd şimdi bunları ister hemenicik veririz bizde bakın görün
köpekler sahiplerine sadiktir o teröristler abd ye abd nin izni olmadan birşey yapmaz
ortalık kimin hangi devlete ait olduğu belli olmayan ajanlarla dolu. adamlar dünden beri elçilikleri kapattı biliyorlardı saldırı olacağını.. allah bizi mitten ajandan korusun ne diim ki başka
demek ABD bizim herşeyimizi biliyor. nasıl bir istihbarat teşkilatı varsa artık.. kimse kendinden emin olmasın kiminle yönetildiğimiz ortada.
ne kadar surıyelı ıraklı hintli afganistanlı varsa hepsi sınır dışı edilmeli
Bu MİT, terörle mücadele sadece ABD için mi çalışıyor! Kaç patlama oldu neden sorumlular bulunmadı! ABD için olay olmadan bulunuyor ama!
Amerika kaç gün önce vatandaşlarını ve konsolosluğu uyarmıştı Amerika Türkiye'nin başkenti deki saldırı tehlikesini bizden daha oncemi biliyor ? nasıl bir oyundur bu biz oynamasak olmazmi sıkıldık artık da....
demek akışidlileri yakaladınız ama daha onlardan çok var ülkede
ABD SİZDEN ÖNCE HABER ALIYOR
kendi adamlarıdır
İçişleri bakanı şütfü elvan oldaydı hu bomba patlar abd türkiye ye müdahale ederdi. Ama iç işleri bakanı muhteşem süleyman olduktan sonra bu tür eylemler hep önlendi çünkü adam polise iç güvenliğe bir sistem getirdi sonra soylu istifaa istifa edeni etireni bikimm
bu adamlar ülkeye nasıl giriyorlar neden izin veriliyor onu çözsünler ilk önce
kendi yarattığı teröristlerden korkar oldu kos koca amerika peh etme bulma dünyası allah daha beter eylesin amerika seni
Öyle büyük bir devlet ki okyanus ötesinden Türkiyede ertesi gün olacak suikast ve eylemleri haber alıp önlem alıyor ve bizimkiler de ABD önlem aldığına göre vardir bir pislik diye harekete geciyor...Rabbim bize de ABD gibi büyük bir devlet olmayı nasip etsin..eski günlerdeki gibi..tabi bunun icin önce ABD yi kahreylesin..!
geçeceksin amerika bu ayakları. bir gün önce basının dikkatini çekecek şekilde beyanatlar verdin. zaten sana çalışan adamları Türkiyeye gönderip polisin dikkatini çekecek hareketler yapması için talimat verdin. Amaç: Bakın deaş bitmemiş algısı yapmak. Deaş deaş deyip duruyorsunda biz gülüyoruz. La bu terör yapılanmalarının hepsi senin. Hadi sen aptalsında başkalarını aptal yerine koymak, başka bir aptallık.
Bu hainlere abd görev vermiştir bunu yapmaları için,Türkiye ye karşı saldırma taktikleri kendine Mana sebep arayacak ya,,,bunlardan herşey beklenir.
20 gün sorgu sonra serbestler
İşidi kim besledigin herkes çok iyi biliyor işit türkiyede piyasaya sürüldü maaşlı Ofisleri bike varfi türkiyede
Ankara da gene ölen biz olacağız, gene eleştirilen biz....
abd nin beslediği it kendine saldırıyorideaşlılar zaten abd nin askeri maaşlarını vermedilerse ondandır
Bunları memleketlerine yollamadan nize rahat yok.Yoksa daha çok bela olur bunlar başımıza.
onları çoğaltın olmadı eksiltin
sakın amerikalılara vermeyin. belki kendi adamlarıdır da şu eski elçinin dediğini gerçekleştireceklerdi belki.yada takasa sokun.
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