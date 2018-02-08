HABER

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 23:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın odasını ziyaret ederek gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Türkiye'nin Münbiç'teki PYD/PKK'nın varlığı konusunda kaygılarına ilişkin bir soruya Mattis "Münbiç konusunda Türkiye'nin baskısı bakımından bir değişiklik yok. Ankara'dan duyduklarımızdan dolayı birçok kaygımız var ancak şimdi hedefimiz DEAŞ'a baskı uygulamak ve DEAŞ karşıtı kampanyayı devam ettirmektir. Bundan dolayı dikkatlerin dağılmasından endişeliyiz." dedi.

Türkiye'nin meşru kaygılarının bulunduğunu aktaran Mattis en üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti.

Mattis şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bir NATO ortağıdır. Ve sınırları içerisinde terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından aktif bir çatışmanın olduğu tek NATO ülkesidir. Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz. Onların sadece PKK konusunda değil Suriye sınırının Esed'in sebep olduğu bir savaş alanına dönüşeceği konusunda da meşru kaygıları var. En üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ortalarında Savunma Bakanı (Nurettin Canikli) ile Brüksel'de görüşeceğim."

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralıAfrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyorRusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rex Tillerson Türkiye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yavaş Yavaş 3. Dünya Savaşına Giriyoruz... İnşallah Kaybettiğimiz Toprakları Geri Alırız... Rabbim Ordumuzu Muvaffak Eyle...!!!
FETÖ olayından sonra artık Amerika'nın gerçek yüzü tamamen ortaya çıkmıştır.Afrini bile beklemeksizin Münbiçe müdahale edilmelidir Ayrıca Kürecik radar üssü acilen kapatılmalı.İncirlikteki tüm çıkışlar kontrol altına alınmalı.Çünkü şu andaki bütün terör unsurlarının faaliyetleri bizim üzerimize olup ipleri Amerikanın elindedir
hayıra değil bu geliş gidişinden sonra açıklamalara bak sen ( ESAD 1000 KİŞİNİN KATİLİ DİYE ĞÖRÜŞMÜYORLAR AMA ABD ORTADOGUDA 10 MİLYONUN KATİLİ GÖRÜŞÜYORLAR...... ANLAYAN VARSA AÇIKLASIN ) ?
@eksisu ESED şuan okula giderken Velisinin elinden tutup götürdüğü veletten farksız Esedle görüşmek die birşey yok. Rusya hem velisi hem hâmisi durumunda Esed Suriye de bitti arkadaşım Putin Rus birliğini ziyarete gittiğinde,Bir Rus Generalin ESED i kolundan tutup çekiştirip hizaya getirdiğinde Mesele dımdızlak çıktı meydana Görmedinmi o halini
Rusya izin vermediği için Afrin hava sahasında savaş uçaklarımız uçamıyor deniliyor.. Peki bu Afrin'e yaklaşan askerlerimizin can güvenliğini riske sokmuyor mu ?
@r.etkar sen izinden bahsediyorsun Türk uçakları şu anda afrini bombalıyor. nerede yaşıyorsun.
gelseniz kaç yazar
Bunlar bizi Araplarla karıştıyor herhalde
tarih kitaplarından araplar bizi arkadan vurmamiştır..diyen cumhurbaşkanımız..yaklaşık 4 ay sonra esad a biz sizin geçmişinizi de biliriz diyerek davulun iki yüzüne de nasıl vurduğunu çok bariz belli etmiştir..şimdi soruyorum sayın Cumhurbaşkanının doğrusu ne arkadan vurmuşlar mi vurmamislar mı?? bunlar gerçekten garip şeyler iki şey aynı anda nasıl doğru oluyor..yoksa işine geldiği zaman mı doğru yada yanlış..dogrulaşıyor? ?
@gozcan_h5 sen ne dedin şimdi?
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.