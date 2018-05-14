Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlendi.
Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapıldı. Açılışa Başkan Donald Trump katılmadı ancak davetlilere telekonferansla hitap etti
Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulundu.
Heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararını övdü. Netanyahu, kararı "cesur" olarak niteledi.
ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Arap Birliği, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili çarşamba günü olağanüstü toplanacak.
Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den taşınmasını kararlaştırmıştı. Karar dünya genelinde tepki çekmişti.
Bugün de açılışa tepki olarak büyük protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü bağımsız bir Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor.
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