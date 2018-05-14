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Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Filistinlilerin protestoları başlamıştı.Gazze sınırındaki çatışmalarda son bilgilere göre 46 can kaybı olduğunu bildiriyor. Yaralı sayısı ise 1700'ü geçti. ABD ise Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı.

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlendi.

Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapıldı. Açılışa Başkan Donald Trump katılmadı ancak davetlilere telekonferansla hitap etti

Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulundu.

Heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararını övdü. Netanyahu, kararı "cesur" olarak niteledi.

ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Arap Birliği, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den taşınmasını kararlaştırmıştı. Karar dünya genelinde tepki çekmişti.

Bugün de açılışa tepki olarak büyük protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü bağımsız bir Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs büyükelçilik Gazze çatışma

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