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Son dakika! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vizelerle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 09:37 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika haberlere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ek vize randevularının açıldığını duyurdu. Açıklamada, "28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara’daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki Başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır" denildi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda da başvurular başladı.

Son dakika! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vizelerle ilgili yeni açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize krizinin tamamen çözülmesinin ardından bugün bir duyuru yaptı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, vize hizmetlerinin tamamen yeniden başladığı belirtilerek, "28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara’daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki Başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır" denildi.

İSTANBUL'DAKİ ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BAŞVURULAR BAŞLADI

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesinin ardından Sarıyer İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na vatandaşlar erken saatte gelerek vize başvurusunda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi.

"HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK"

Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak ret aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN DUYURUSU

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"A.B.D. Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri’nde göçmen olmayan vize görüşmeleri sadece randevu ile gerçekleşmektedir. Bütün başvuru sahipleri www.usvisa-info.com adresindeki talimatları takip ederek randevu alabilirler.

***Önemli Not: Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanmadan seyahat ayarlamalarını yapmamalarını tavsiye ediyoruz.***

Göçmen Olmayan Vize Hizmetlerinin Tam Kapasiteli Olarak Açılması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

S. Göçmen olmayan tüm vize (NIV) hizmetleri Türkiye’de tamamen açıldı mı?

C. Evet, 28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara’daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki Başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır. Bu durum TÜM göçmen olmayan vize türlerini kapsamaktadır.

S. Benim önümüzdeki bir tarihte göçmen olmayan bir vize randevum var. Ancak, randevumu daha erken bir tarihe almak istiyorum. Bunu yapabilir miyim?

C. Öncelikle, internet üzerinden randevu sistemine (https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv) girerek, takvimi kontrol edin ve randevu için uygun olan tarihlere göz atın. Son kontrol ettiğiniz tarihten bu yana, daha erken bir tarih için uygun bir randevu tarihi açılmış olabilir.

Ancak, daha erken bir tarih mevcut değil ve sizin ABD’ye yapacağınız seyahat acil ve ani olarak geliştiyse, acil randevu kategorisinde değerlendirilebilirsiniz. Acil randevu talebi için, www.usvisa-info.com sayfasındaki profilinize giriş yapmanız gerekmektedir. Profilizinize giriş yaptıktan sonra, Başvuru Özet Sayfasındaki Ek İşlemler’e tıklayıp Acil Randevu Talep Et’i seçtikten sonra seyahatinizin neden acil olduğunu ve neden önceden öngörülemediğini kısa ve açık olarak izah ediniz. Talebiniz Konsolos tarafından değerlendirilecek ve sunduğunuz gerekçe makul bulunursa, randevunuz daha erken bir tarihe alınacaktır.

S. Benim, önümüzdeki bir tarih için daha önceden alınan bir vize randevum bulunuyor. Yeniden bir randevu almama veya herhangi bir başka eylemde bulunmama gerek var mıdır?

C. Eğer gelecek bir tarih için göçmen olmayan vize randevunuz var ise, başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sizleri belirlenen mülakat tarihinde bekliyoruz.

S. Ben göçmen olmayan vize randevumu, Türkiye dışındaki ABD Büyükelçiliği veya Konsolosoluğu’ndan aldım. Şimdi ne yapmalıyım? Bu randevuyu iptal edersem, ödenen ücreti geri alabilir miyim?

C. Eğer Türkiye dışındaki bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nda göçmen olmayan vize randevusu aldıysanız, bu randevuyu muhafaza edebilir veya Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nden veya İstanbul’daki ABD Başkonsolsosluğu’ndan yeni bir randevu tarihi alabilirsiniz. Ancak, yeni bir randevu almayı tercih ederseniz, Türkiye’de de bir vize başvuru ücreti ödemeniz gerekecektir; çünkü ücretler ülkelerarası transfere tabi değildir ve iade edilemez."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLER NE DİYORDU ( RUSYA,ÇİN AMERİKA İSTEMESİNE RAĞMEN SUDANDAKİ SEVAKİN ADASINI ALAMADI ama ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE BUNU BAŞARDI AMERİKANIN 2019 a KADAR DONDURDUĞU VİZELERİ KALDIRMA SEBEBİ TÜRKİYENİN ORTADOĞU VE AFRİKA ÜZERİNDEKİ BÜYÜK GÜCÜNÜ GÖRMESİ VE EĞER TÜRKİYE İLE İYİ GEÇİNMEZSE ORTADOĞU VE AFRİKADA BAŞARILI OLAMAYACAĞINI KAYBEDECEĞİNİ GÖRMESİ ANLAMASIDIR DİYOR VE AMERİKA 1 DAHADA DİZE GELECEK GELMEYEDE MECBUR DİYOR TÜRKİYE ye RAĞMEN KİMSE ORTADOĞU VE AFRİKADA OYUN KURAMAZ KURDURMAZ TÜRKİYE
acaba bu sefer ABD yaranmak için neler yapılması kabul edildi
ABD nin oyunu gitmeyin ABD reis falan dinlemez valla
ABD başkonsolosluğu yaptığı resmi açıklamada Türkiye bize guvence verdi diyor .. Eyy Hökümet.. ABD ye hangi güvenceleri verdiniz? Kamuoyunun bilmeye hakkı yok mu ?
tayyip bey sıra afrin harekatında unutmadık haa bunuda böyle bilin nokta
reis bosuna esad teroristtir demedi....
yılbaşi tatili icin yapilan ülkeler arasi ekonomik bi anlasma bu yılbasindan itibaren eski sistem devam demedi demeyin :)
Bu işin altından bi beyzbol sopası çıkabilir.
ulan vizeyleri kaldırırlar dış politika kôtü diye hükümete sallarsınız vizeleri açarlar hükümete sallarsınız tarih sizin gibi hain görmedi vallahi yazık...
ABD başkonsolosluğu yaptığı resmi açıklamaya göre türkiye bu durumda R ye takmış
Niye önce amerika savaşları biliyor eskiden uçakları imha edince tayyip yaptı deniyor yinede biçok amerikalı tayyipe güvenmekte haklı trump aslında fetoyu bırakınca ipler fransanın eline geçti
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