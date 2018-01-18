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Son dakika! ABD'nin geri adımına Ankara'dan ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 10:17 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD'nin "Sınır birliği kurmayı düşünmüyoruz ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceğiz" açıklamasına Ankara'dan ilk tepki geldi. ABD'nin geri adımı için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Gül'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

ABD'nin "Sınır birliği kurmayı düşünmüyoruz ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceğiz" açıklaması tatmin edici mi?

Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım.

Bugün ittifak komisyonu ilk toplantısını yapacak. Siz de üyelerden birisiniz. Dün de Cumhurbaşkanı ile görüştünüz. Nasıl bir yol haritası ile gidiliyor bu görüşmeye?Yasal zemin nasıl olacak? Parti kimlikleri muhafaza edilecek mi?

Türkiye resmi olarak partiler ittifak yapamıyorlar. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi milli mutabakatın sağlanması. Yasal olarak neler yapılması gerekiyor...

İttifak oylarının YSK tarafından hesaplanması ortak aday listesiyle girilmesi gibi alternatifler masada mı?

Bütün alternatifler masada konuşulacaktır.

Seçim barajı tartışmaları...

Bütün partiler baraj sorunumuz yok diyor bu konuda elbette bir araya geldiğimizde tüm bunların değerlendirmesini yapacağız.

İttifakın siyasi etkileri de konuşuluyor. Bu ittifakın içinde yer almayanların gayrimilli olduğu şeklinde bir yorum ileri bir yorum mu olur? Kürt seçmenini nasıl etkiler?

AK Parti Kürt seçmenden en fazla oy alan partidir. AK Parti Türkiye partisidir temelimizde demokrasi ortak tarih ortak gelecek duygusu var.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazetecilerle ilgili verdiği hak ihlali kararı tartışmaları... Sonraki AYM kararı nasıl uygulanacak? Yerel mahkemeler hukuka ayrıkı davranıyor tepkileri...

Mahkemelerde hiyerarşi olmaz ilk derece mahkemesi olur istinaf olur yüksek mahkeme olur. Her mahkeme yetkisini anayasan ve kanundan alır. Bireysel başvuru ile ilgili bunu getiren AK Parti hükümetimizdir. Varsa uygulamaları gözden geçirmek suretiyle bu süreci takip etmekteyiz. AYM bir karar vermiştir ilk derece mahkemesi de incelemiş bu konuda bir mahkeme de gerekçeli karar gelmedi diye bir karar vermiştir. AYM kararı da bağlayıcıdır. AYM temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir ihlal olup olmadığına bakar. Nihai kararı verecek mahkeme ilk derece mahkemesidir. Nihai karar verme merci ilk derece mahkemesidir.

AYM'nin delil incelemesi yaptığını mı düşünüyorsunuz?

Tahliye gibi bir ifade kullanıyor hak ihlalini söylüyor yargılama yapan mahkeme gibi bir süreç yaşandı. Bu boyutuyla eleştirilebilir. Yerel mahkeme de bir karar vermiştir. Burada herhangi bir karışıklık bulunmamıştır. AYM kararı da bağlayıcıdır. Mahkeme de kendi delillerine göre bir karar vermiştir.

Gerekçeli karar açıklandıktan sonra karar değişir mi?

Bilemiyorum. Mahkemenin kendi takdirinde olan bir konudur.

AİHM'e direkt başvuru yolu açılır mı?

Türkiye'de AYM mevcut bu sistemle ilgili daha da güçlendirmek gerekiyorsa daha da geliştirilebilir. Böyle bir teknik olarak hukuki olarak imkan bulunmamaktadır.

Yargıya yönelik eleştiler için ne söyleyeceksiniz iktidar yargısı eleştirilerine...

Türk yargısı bağımsız tarafsız bir yargıdır. Türkiye'de namuslu hakimler de var diye bir açıklama yapacaksınız. Ana muhalefet partisi genel başkanın ağzına yakışmayan bir söylemdir. Türk yargısı en zor zamanda darbeye karşı mücadele eden bir yargı organıdır. Kılıçdaroğlu yargıyı rencide edici açıklamalarda bulunmaktadır.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili soruşturma... CHP Sözcüsü Tezcan savcıya ''Bugüne kadar neredeymiş?'' diye sordu. Ne dersiniz?

Savcılık makamı hiçkimseden emir tavsiye akıl alamaz. Deliller yeni gelmiştir kamuoyuna çıkmıştır. CHP tarafından hiçbir şey söylenmedi siyasi olarak bakıyorum milletin değerleriyle böyle birini İstanbul İl Başkanlığı'na yakıştırıyorlar mı?

İtirafçı askerler Yüzbaşı Burak Akın'la başladı. MHP Lideri Bahçeli ''Manidar ve şüpheli'' dedi. Katılır mısınız? Nasıl okuyorsunuz?

Bu örgüt kriptolu sapkın bir anlayış. İtirafçı diye gelip de tutuklanan da var serbest kalan da var. Karar verenler ilgili yargı organları. Her itiraf ettim denilen hadi sen serbest kaldın demiyorlar. Gerçekten örgütü çökertecek bir takım bilgileri veren ifadeler midir gibi bunu mevzuat çerçevesinde mahkeme bunu değerlendirecektir.

Bir sayı var mı itirafçık olmak isteyen muvazzaf askerlerle ilgili...

Bize bu konuda henüz ulaşmış bir bilgi yok.

ByLock tuzağı yargıda tahliyeler. ByLock'la ilgili iradeleri dışında yönlendirilmiş görünen başkaları var mı? Yeni bir çalışma var mı?

Bilişim teknolojidiyle çok yoğun çalışan bir örgüt. Babası kullanıyor ama oğlunun adına bu konuda mağduriyetler yapılıyor. Önemli olan FETÖ'nün mağdur ettiği kişiler devlet tarafından mağduriyetleri giderilmiştir. Bize düşen bu konuda lojistik destek yasal değerlendirme katkılar...

Tek tip kıyafet düzenlemesine ilişkin yönetmelik ne zaman çıkar?

Teknik ekipler çalışıyorlar.

Yargıda yeni reform paketi hazırlığı... Neler olacak içinde?

Yargının hızlanması anlamında çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bazı suçlarla ilgili suçların onarıcı adalet kapsamında bir takım düzenlemeler var. Dava iş yükünün alternatif çözüm yollarının artırılması yönünde çalışmalar var. Bu tür reformlar hemen yapılacak acil günlük şeyler değildir. Arabulucuya giden 844 dosyanın 724'ü uzlaşmayla bitti.

Tutuklama nedenleri arasına yeni maddeler eklenecek mi? Çocuk ve kadına karşı suçlarda iyi hal indirimi kaldırılacak mı?

Cinsel suçlar ya da kadına şiddet konusunda kamuoyuna yansıyan dosyalar da kanunun çizdiği bir takım sınırlar var. Bunlar elbette değerlendirilecektir. Yıllarca ceza kanununda olan uygulama. Kadına şiddet ve cinsel suç konusunda sınırları esnek kullanmamak konusunda ben de bir avukat olarak bunu ifade etmek isterim.

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var
Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
AKLINCA BİZİ OYALIYORLAR .... YEMEZLER ARKADAŞ ... BİTTİ O İŞ... BİR AN EVVEL ESAD İLE ANLAŞIP ORAYI ONLARA DAR ETMELİYİZ ... YOKSA GECİKME BİZE DAHA PAHALIYA ÇIKAR...
muhtemelen şimdi de abd kandırıyor hükümeti....i
yine kandırılmayında.....
bizde guney korede veya meksikadaki terör örgütlerini eğitelim silah verelim sonra oturup izleyelim abd komsunda yapılanları izleyip oturcanmı?
ABD geri adım falan atmaz Yaptıkları sadece LAFCANBAZLIĞI Harekat devam etmeli Suriye sınırı boyuncada EZİLMELİLER
bir feto borçunuz var şu hükümete Eyy abd
gercekten büyük bir zafer abd sınır ordusu yok ama egitimlere devam demiş yeni zafer koyunlara hayırlı olsun
Bulduk ama bunamayalım adamlar kurmuyo orduyu iste dahada fazla deşmenin anlamı yok biz işimize bakalım istedigimizi aldik...
kürtlerin aklını çelmeye çalışmasın kimse,kürtler vatanına ihanet etmez,edenlerin kanı belli,kıyamete kadar T.C. diye haykırıcak kürtler
Ne oldu şimdi? Bu olaylardan en çok zararı kim gördü en çok faydayı kim gördü.. Tam şuanda bu operasyonlar noktalandı mı ? En çok zararı onca güvenlik harcaması cebine yansıyan vatandaş görürken prim yapan yine Cumhurbaşkanı mı olacak ? Bu bir seneryo muydu o bahsedilen 4000 Tır cephanenin durumu belli edecek. O ABD cephanesi bu işin gerçek mi senaryo mu olduğunu belli eder. O kadar Silahı ABD nin bir yerlerine monteleyebilecek miyiz ona bakarım ben. Düşman yarat çatışma unsuru çıkar Silah al füze al. Sonra otur karşılıklı çay iç. Siyaset çok kahpe unsurlar içeriyor.
Bugünki saray belemeli gazetelerin yazdığına göre ABD ve RUSYA ..Afrini desteklediklerine bin pişman olmuş sınır ordusundan vaz geçmiş hatta Rusya Afrinden askerlerini nasıl çekeceğini kara kara düşünüyormuş ...Vay anasını ya...Dünyayı dize getirdik...Meydanlarda ne güzel oy toplanır...Pazarda her şeye yüzde yüz zam gelmiş ...meyve sebze alınmaz olmuş...Afrini aldık ya bir bedeli olcak değil mi ?
ileri doğru geri adım atmıştır,bunlara güven olmaz.50 yıllık tecrübe ile sabit.
@ilkersuna Doğru ortada birşeyler dönüyor. Girmemiz lazım oraya..
Bizim ülkemiz neyden korkuyor ki. Amerika teröristleri destekleyerek zaten bize savaş açmış durumda. Yıllardır bizim ülkemizi zehirliyor. Amerika'dan nasıl bir umudumuz olabilir ki. Vuralım gitsin. Dolar, euro artarsa artsın bize ne. Ama yoneticilerimizden şunu istiyorum. Üretimde dışa bağımlılığı bitirsinler.
ABD senin yapmak istediğin ne eğiticekmiş teröristleri mi eğiticen kime karşı eğiticen bu teröristleri,senin burdaki niyetin amacın yapmak istediğin resmen Türkiye ye karşıdır.Senin bunları yapman için ne gibi geçerli sebebin olabilir.senin sınırın değil seninle hiç alakası yok senin ne işin var bizim sınırımızda üstelik yaptığın da teröristleri desteklemek,teröristleri destekleyeceğine masum sivilleri mültecileri korusana onlara yardım destek versene büyük ülkeyim diyosun ya,böyle durumlara destek Verde göster büyükmüsün yapıcı barışçı bir ülke misin,gösteremesin çünkü sen 1nolu teröristsin
ABD GERİ ATMADI. RESMEN VE DİPLOMATİK YOLDAN AKP+MHP KOALİSYONUNU ALDATIYOR. 4000 TIR'I GEÇEN SİLAHI KULLANACAK KAÇ TERÖRİST VAR? GERİSİ TABİ Kİ ABD ASKERİ OLACAK. BU DA EĞİTİM AMAÇLI DİYE ALDATILMAYA ALIŞIK OLANLARI ALDATACAK.
Amerikanın geri adım attığı filan yok.4800 TIR silahı,2 bin uçaklık mühimmat sokarken neredeydik? Adamlar açık açık "eğitime devam" diyor.Ş imdi başladık tantanaya. Yapacaksan gerçekten yaparsın.Şimdi söylenecek tek laf, "Good morning after supper"Tabi sonunda "kandırıldık" demezseniz......
EY TÜRK HALKI AMERİKANIN BU YAPTIĞINIDA YAZIN BİR TARAFA BUNUN ELBET BİR GERİDÖNÜŞÜ VE CEVABI OLACAKTIR.. BİR GÜN AMERİKA KAPIMIZDA SÜRÜNECEK ÖYLE BİR ŞEYE MUHTAÇ OLACAKKİ BU YAPTIĞINI KARŞISINA ÇIKARMAYAN HALKA DA YAZIKLAR OLSUN O ZAMAN..
Afrin in kontrolü Ypg /Pyd/ Pkk elinde olduğu sürece.... hemde ağır silahlandırılmış şekilde.... Buna geri adım falan denmez olsa olsa aldatmaca denir..!
akp, Türk Ordusundan haz etmez ama elleri mecbur, bak o beğenmediğiniz ve fetocülerle el ele verip zamanında tasfiye etmeye çalıştığınız Ordumuzun harekete geçmesi bile ABD nin geri adım atmasına yetiyor, ABD imalatı siyasi İslamcılar sizi.
AKP İktidari bu ülkeye amasız lakinsiz ve seçim kaybetme riski olsa dahi görevini yapmalı,Suriye konusunda vahim hatalar yaptı, bu millet cahildir ilerisin göremiyor düşünemiyor,adam gibi dış siyaseti takip edip,Suriye hatasının sonucuna katlanmalı, derhal Afrin dahil BM.den doğan sınır haklarını kullanıp 30 kim derinliğinde güvenlik şeridi oluşturmalı, ülkenin bekası böyle garanti altına alınır,ucunda seçim kaybetmek olsa dahi bunu yapmalı.Geçmişte Ecevit yaptı seçimi masayı,koltuğu kaybetti fakat kıbrısı kazandık,gerçek vatanseverlik budur, ölünün kabrinde kuran okuma şovu yetmiyor.
Rusya gibi İsrail gibi haber vermeden gidip bombalayacaksın. Madem öyle kendi göbeğimizi kendimiz keselim tayip bey lafta mangalda kül bırakmıyor..icraat önemli icraat...
adalet tam işliyecekse önce akapenin atamalı memuru olmıyacak tarafsız olacak tabiii rte müsade ederse etmez hiç unutmam zarrab çetesi yargılanırken hergün hakim savcı değiştirildi fellek fellik nöbetçi hakim savcıarayıp buldular
abd nin klasik zaman kazandirma yollarindan biri sakin inanmayin.
AÇIKÇA AKP+MHP KOALİSYONU DA DİYEMİYORLAR... YA DA MHP YAMALI, AKP KAÇAK SARAY KOALİSYON HÜKÜMETİ...
ABD oyalama taktiği devam etmekte. Bizim müdahale mız sınır boyunca kalmamalı. Gerekirse ABD askerleri ni ve mühimmat larınıda vurmalıyız. Eğer pasif kalıp ABD kuzey ırak tan kuzey Suriye den bir hat oluşturup Akdeniz'e ulaşırsa o hatta İsrail gibi bir ülke oluşturacak. Ondan sonra çok geç kalmış olacağız.
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