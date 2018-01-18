Son dakika! ABD'nin geri adımına Ankara'dan ilk tepki

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 10:17 |6 saat önce

ABD'nin "Sınır birliği kurmayı düşünmüyoruz ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceğiz" açıklamasına Ankara'dan ilk tepki geldi. ABD'nin geri adımı için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Gül'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle: ABD'nin "Sınır birliği kurmayı düşünmüyoruz ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceğiz" açıklaması tatmin edici mi? Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım. Bugün ittifak komisyonu ilk toplantısını yapacak. Siz de üyelerden birisiniz. Dün de Cumhurbaşkanı ile görüştünüz. Nasıl bir yol haritası ile gidiliyor bu görüşmeye?Yasal zemin nasıl olacak? Parti kimlikleri muhafaza edilecek mi? Türkiye resmi olarak partiler ittifak yapamıyorlar. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi milli mutabakatın sağlanması. Yasal olarak neler yapılması gerekiyor... İttifak oylarının YSK tarafından hesaplanması ortak aday listesiyle girilmesi gibi alternatifler masada mı? Bütün alternatifler masada konuşulacaktır. Seçim barajı tartışmaları...

Bütün partiler baraj sorunumuz yok diyor bu konuda elbette bir araya geldiğimizde tüm bunların değerlendirmesini yapacağız. İttifakın siyasi etkileri de konuşuluyor. Bu ittifakın içinde yer almayanların gayrimilli olduğu şeklinde bir yorum ileri bir yorum mu olur? Kürt seçmenini nasıl etkiler? AK Parti Kürt seçmenden en fazla oy alan partidir. AK Parti Türkiye partisidir temelimizde demokrasi ortak tarih ortak gelecek duygusu var. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazetecilerle ilgili verdiği hak ihlali kararı tartışmaları... Sonraki AYM kararı nasıl uygulanacak? Yerel mahkemeler hukuka ayrıkı davranıyor tepkileri... Mahkemelerde hiyerarşi olmaz ilk derece mahkemesi olur istinaf olur yüksek mahkeme olur. Her mahkeme yetkisini anayasan ve kanundan alır. Bireysel başvuru ile ilgili bunu getiren AK Parti hükümetimizdir. Varsa uygulamaları gözden geçirmek suretiyle bu süreci takip etmekteyiz. AYM bir karar vermiştir ilk derece mahkemesi de incelemiş bu konuda bir mahkeme de gerekçeli karar gelmedi diye bir karar vermiştir. AYM kararı da bağlayıcıdır. AYM temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir ihlal olup olmadığına bakar. Nihai kararı verecek mahkeme ilk derece mahkemesidir. Nihai karar verme merci ilk derece mahkemesidir.

AYM'nin delil incelemesi yaptığını mı düşünüyorsunuz? Tahliye gibi bir ifade kullanıyor hak ihlalini söylüyor yargılama yapan mahkeme gibi bir süreç yaşandı. Bu boyutuyla eleştirilebilir. Yerel mahkeme de bir karar vermiştir. Burada herhangi bir karışıklık bulunmamıştır. AYM kararı da bağlayıcıdır. Mahkeme de kendi delillerine göre bir karar vermiştir. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra karar değişir mi? Bilemiyorum. Mahkemenin kendi takdirinde olan bir konudur. AİHM'e direkt başvuru yolu açılır mı? Türkiye'de AYM mevcut bu sistemle ilgili daha da güçlendirmek gerekiyorsa daha da geliştirilebilir. Böyle bir teknik olarak hukuki olarak imkan bulunmamaktadır. Yargıya yönelik eleştiler için ne söyleyeceksiniz iktidar yargısı eleştirilerine... Türk yargısı bağımsız tarafsız bir yargıdır. Türkiye'de namuslu hakimler de var diye bir açıklama yapacaksınız. Ana muhalefet partisi genel başkanın ağzına yakışmayan bir söylemdir. Türk yargısı en zor zamanda darbeye karşı mücadele eden bir yargı organıdır. Kılıçdaroğlu yargıyı rencide edici açıklamalarda bulunmaktadır.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili soruşturma... CHP Sözcüsü Tezcan savcıya ''Bugüne kadar neredeymiş?'' diye sordu. Ne dersiniz? Savcılık makamı hiçkimseden emir tavsiye akıl alamaz. Deliller yeni gelmiştir kamuoyuna çıkmıştır. CHP tarafından hiçbir şey söylenmedi siyasi olarak bakıyorum milletin değerleriyle böyle birini İstanbul İl Başkanlığı'na yakıştırıyorlar mı? İtirafçı askerler Yüzbaşı Burak Akın'la başladı. MHP Lideri Bahçeli ''Manidar ve şüpheli'' dedi. Katılır mısınız? Nasıl okuyorsunuz? Bu örgüt kriptolu sapkın bir anlayış. İtirafçı diye gelip de tutuklanan da var serbest kalan da var. Karar verenler ilgili yargı organları. Her itiraf ettim denilen hadi sen serbest kaldın demiyorlar. Gerçekten örgütü çökertecek bir takım bilgileri veren ifadeler midir gibi bunu mevzuat çerçevesinde mahkeme bunu değerlendirecektir. Bir sayı var mı itirafçık olmak isteyen muvazzaf askerlerle ilgili... Bize bu konuda henüz ulaşmış bir bilgi yok. ByLock tuzağı yargıda tahliyeler. ByLock'la ilgili iradeleri dışında yönlendirilmiş görünen başkaları var mı? Yeni bir çalışma var mı?