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Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar... 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer, Abdullah Gül'ü çok ağır sözlerle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden eleştirdiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada, herkes birbirini biliyor, polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla” dedi.

Abdullah Gül, gazetecilerin "Kırgın mısınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Bir soru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını da değerlendiren Gül, "Biliyorsunuz ben cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını hem adalet hem de Türkiye’nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugünde o görüşteyim. Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların, çizerlerin tutuksuz olması kanaatini her zaman söyledim" diye konuştu.

Abdullah Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili olarak “Son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN, ABDULLAH GÜL'E SAVAŞ İLAN ETTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e daha önceden “Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz”, “Yazıklar olsun” diye yüklendiğini anımsatan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın geçen hafta grup toplantısında sarf ettiği sözleri içinse "AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana bir ilkti. Ama dün bir milat yaşandı. Erdoğan, Gül’e savaş ilan etti" tespitinde bulunmuştu.

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti
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Okuyucu Yorumları 72 yorum
sen kimsin de polemige girmek istemiyorsun davani satan bugün vatanini satar
Terbiyeli konuş
terbiyeli ol edepsiz
Anlaşılan Cuma münasebetiyle kemiklerdeki et oranı fazla olmuş ki; Hadsizlik tavan yapmış... Yoksa; Polemiğe girmem diyen Kişi Cumhurbaşkanı (eski) iken, Ona Sen kimsin diyen kişi sadece kemik yalayıcı...!!!
@fic6gnbsp7 Davasını satanlardan sizin içinizde bolca mevcut.Hemde babasının kurucusu olduğu partiyi sattı.Her kurduğunuz cümlelerde kendinizi anlatıyorsunuz.
@fic6gnbsp7 aynı sizin vatanı sattığınız gibi demi
demek reisine vatanhaini diyon. unutmaki erbakan hocanizi ve milli görüş davasini sattida. hatirlatayim dedim.
DAVASININ KİM SATTI ERBAKAN ARKADAN SATANLAR 2000YILINDA DIŞ GUCLERLE
@fic6gnbsp7 başlarım davana ne davasıymış bu man adası mi zarab mi grmicikler mi singapur 'da kumar mi ayakkabi kutularimi .efendilikte erdoğana bin çeker gül.haddini bil eski cumhurbaşkanı na saygılı ol
sana yakışanda bu
biraz cesur ol hadlerini bildir sana it muamelesi yaptı bu gözū doymaz tayfa. ..
Bu adama yıllarca cumhurbaşkanlığı yaptırdık.Adam sana laf sokuyor.Cevap bile veremiyorsun.Kılıçdaroğlu'ndaki cesarettin zerresi yok sende
Ara gazı verme aklınca
İYİ OLUR
Girmede zaten ne oldu sana durdun durdun ortalığa çıktın yıl arkadaşlarına partin le karşı karsiya geliyorsun kime hizmete başladın Abd ve İsrail mi
@orhanav niye bu korku ceketini koysa 65 alır :) amerikan oyunları hep bunlar :)))
yazık ülkeyi ne hale getirdiler. şimdi birbirlerini yiyorlar...
ikiside aynı yerden gelme.gül'ün ifade kibarlığına bakın,birde ötekinin ağzına.hoş siyasi açıdan al birini vur ötekine.akp li değillermi.
Onların sevlyeslne inner istemiyorum demiş
BUNLAR OYUN İYİ KÖTÜ BUNLARIN EFENDİLERİ FETÖ HEPSİ OYUN akp DE PROJE ÜLKEYİ BÖLME PROJESİ YALAN DOLAN BUNLAR
bu açıklamayı yapmak icin çok gec kalmadinmi sen bu ülkedeki oyunları en iyi görenlerden birisin bu oyun kurucusu cumhurbaskani oldugunu dusunuyosan neden geri adim attin yok cumhurbaskani degil aslında oyun ona kuruluyor diyosan neden zıtlaştın bunları eski cumhurbaskani olarak milletini aydinlatman gerektigini düşünüyorum
Kime dostum kardeşim dediğse arkadan vurdu... Bolca kandırıldı... Ne diyelim girmesin Polemiğe :D
sayın abdullah gül gündemde kalamak için konuşuyor dolduruşa gelmeyin
@otobakimzekayi sende laf olsun torba dolsun diyenlerdensin herhalde
@otobakimzekayi Abdullah Gül gündemde kalmak isteseydi Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra gündemde kalacağı konu çoktu...Konuşurdu ve rahatlıkla kalırdı...O yüzden sanki birşey biliyomuş gibi burada gündem muhabbeti yapma boşuna ;)
adam kısaca demiş milleti kandırmaya devam et sen. kapak yapmış :)
SANIRIM APTULLAH GÜLÜN BİR TAKIM AVANTALARI VAR ELDEN GİTMESİNİ DİYE KONUŞMAYA KORKUYOR TIPKI BEDAVA BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ ALAN DAVULOĞLU GİBİ.
Erdoğan bunları 2 günde tokat manyağı etti sevin sevmeyin adam siyasetçi doğmuş siyasi manevraları erdoğan kadar yapabilecek başka bir aktör çıkmadan bütün siyiler birleşse yine yüzde 50 oy alacak siyaseti üretir erdoğan
tek kelimeyle beyefendiliğinden asaletinden ödün vermiyor.......
kırat farklı olunca cevap kalite olmuş.....
işte erdemlik adamlık budur.
arkadaşlık bitti Abdullah efendi, birilerinin değirmenine su taşırken düşünecektin, birilerinin gazına gelmeden önce düşünecektin
@erkan51 sende gaza gelmişsin sakin şampiyon :))
sayın gül seviyeyi düşürmediğin için teşkler. Gönlümüzdesin.
İŞTE DEVLET ADAMLIGI BUDUR ELEŞTİRENLERIN BU CEVAPTAN DERS ALMASI GEREKIR YIKICI DEGIL YAPICI OLMAK BUDUR İŞTE
DOĞRU SÖZE NE DENİR: TEBRİKLER!!!
yorumları okuyun ve begenilere bakın neyin ne oldugu anlaşılıyor yanlıların yanaşması diyoruz biz buna
R.T.E MAĞDUR OLACAK BİR ŞEY KALMAYINCA ABDULLAH GÜLE SARDI.
1-) Abdullah Gül üzerinde yapılan baskı ve saldırıların sebebi belli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasının önüne geçmek ve ismini yıpratıp karalamak. Abdullah Gül bu gün parti kursa barajı aşacak oyu rahatlıkla alır. AKP seçmeni içinde küskünler gittikçe artıyor, Ahmet Davutoğlunun zorla istifa ettirilmesi, belediye başkanlarının baskıyla istifa ettirilmesi aklı selim akp seçmenlerini yeniden düşünmeye itmiştir. Keza 2013 ve öncesinde AKP ile Cemaatin işbirliğini herkes biliyor, bunu baskıyla unutturamazsınız. İktidar savaşı kızışınca
@seleb1966 ALAMAZ KİMSE ABDULLAHI SEVAMİYOR
Abdullah Gül,bugüne kadarki parlamenter sistemin ve devlet geleneğinin cumhurbaşkanı olarak,bu düzene yakışan bir profil çizerek ve ayrıca hakkında yapılagelen ağır eleştirilere rağmen,geçmişten gelen kadim birlikteliğe,medya üzerinden halel getirecek tavırlardan uzak durmayı tercih ediyor..bu duruş,belki bir devlet adamı üslubu olarak görülebilir,saygı da duyulur buna..ancak ''Dünya lideri'' vasfı kazanmak istiyorsanız,''bundan ötesine'' geçmeniz gerekir..bu da ancak ve ancak elini taşın altına koymakla ve risk almakla olur..galiba R.Tayyip Erdoğanı,Abdullah Gül'den ayıran en önemli unsur bu
@greenpeace27 recep dünya liderimi şimdi senin gibiler yeryüzünde recebi takıyor lider kim recep kim.
Adam dünya lideri olmak istemiyor belkide sana ne oluyor sen olsana dünya lideri
dunya liderimi iyimisin kardes sen bir aspirin al bence
11. cmh sayın Gül gümbür gümbür geliyor
abdullah gül terbiyeli insan ötekisi c baçkanlığı makamını alırken yaptığı yeminle alakasız işler yapıyor, hırsızın seviyesinemi düşmek istemiyor
sayın gül bana dokunmayan yılan bin yıl YAŞASIN zihniyeti zihniyet deyildir.ak parti senin ve senin gibilerin elinde kalsaydı ya embesil bir parti veya 10 defa kapanırdı.arkadas diyorsun da, o arkadaş için ne yaptın. mit başkanını fetocular tutuklamaya kalkışırken önemsemedin hatta göz yumdun.15 temmuz haricinde fetönün ve muhalefetin ak partiye ve erdoğana saldırılarını görmezden geldin sessiz kalarak perde arkasından destekledin ki kendinin hiç bir icraat yapmadan ön plana çıkma planlarını bekledin. yani senin ve senin gibilerin yaptığı ak partiye ve erdoğana hatta devlete ihanet deyil de ne
Akp'liler,''Gül bu yola bizle çıktı,bizle devam etmeli'' diyorlar,iyi de yanlışınızı göre göre nasıl devam etsin sizlerle he!?
ağır taş yetinden ağırdık.basit insanlar köpürür.ağır insanlarsa düşünür.üsküt eder zaten kimin ak partiyi felaketlere götürdüğüde bellidir.kuzey kordede tek adam rejimi var dimi.benimsiyozmuyuz hyr .asla.
Siz medyanın kayığına binmemiş buda bir adımdır Reis doğru söyler
2-) fetö cemaatinin gerçek niyetleri iyice açığa çıkınca kavga patlamışsa ve 2013 ten cemaat tasfiye edilsin diye harekete geçilmişse sonradan yapılan doğrular eskiden yapılan büyük yanlışları görmezden gelmeyi gerektirmez. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde cemaatin kurumlarda iyice palazlanmasına göz yummuş ve hükümette sessiz kalmışsa ortada mahkemelere intikal ettirilmesi gereken dosyalar var, suçlu ise Abdullah Gül bu gün artık Cumhurbaşkanı değil ve Cumhurbaşkanı sorumsuzluğu da söz konusu değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanı iken ancak 3 te 2 meclis çoğunluğunun oyları ile ve
SAYIN GÜL,ŞU ASALETİ BIRAK ARTIK,ARKANDAYIZ!
y Yiyin birbirinizi ete para vermeyin.
ne o gücünuze mi gitti
erdoğan ve kabinesi it sürüsü gibi .
Bilinki Abdullah Gül için yüksek sesle FETÖ cü diyemediklerinin sebebi birbirlerinin herşeyini çok iyi ve delillere dayanaklı bilgilerinin olmasıdır.Ancak Feto agzı gibi konuşuyor...Diyorlar!
Kardeşim dedi demeseydi keşke , sen otur kayseri de pastırma ye sayın eski cumhurbaşkanımız..!
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