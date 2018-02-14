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Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'şehit maaşına haciz' olayına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın ikramiyesine haciz işlemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, "Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettik. Buradan da baroya çağrım. Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum" dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'şehit maaşına haciz' olayına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın şehit ikramiyesine haciz girişimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, baroya çağrıda bulunarak, bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi gerektiğini söyledi. Gül'ün açıklamaları şöyle:

İkramiyeye el konulmasını talep ediyor. Bu icra takibi zaten durdurulmuş durumda. İkramiyeye haciz konulması işlemi yapılmamıştır. Biz aynı gün suç duyurusunda bulunduk. Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettik. Buradan da baroya çağrım. Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum. Meslekten çıkarılması da değerlendirilecek. Dün akşam da sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarımız ile birlikte aileye taziyede bulunduk. Biz her konuda, maddi manevi şehitlerimizin ailelerinin yanındayız.

Bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emanetidir. Adana'da otobüse binerken şehit ailesine yönelik şoförün tavrı vardı. Bu kişi de tutuklanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül musa özalkan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın bakan bu ülkede adalet ve hukuk diyorsunuz,bu dava açan avukat hukukla görevini yerine getirmiş,ayrıca bu olay ülkede ölenlerin fakir ve fukara çocukları olduğunun gerçek ve size net kanıtıdır.Artık bu ülkede tekçi ve ırkçı zihniyetinizden vaz geçin bu ülkenin gerçeklerini görün,barışı,doğruyu,hukuku savunan insanlara elinizdeki devlet gücüyle saldırmanın sonu nereye kadar? Evet bu ülkede silahlar emekçinin teriyle alıniyor,o emekçilerinçocukları birilerinin tosun çocuklarının hak etmdikleri holding şirketlerinin dahada büyümesi için ölüyor.
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