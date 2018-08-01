HABER

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:40 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD'de tek bir kuruş param yok" açıklaması yaptı.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Türk hükümeti Adalet ve İçişleri bakanlarına yönelik, ABD'deki mal varlıklarını, ABD'ye girişlerini ayrıca iştirakleri bulunan ticari kurumları etkileyen yaptırım kararı açıklamıştı.


PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
İzmitli askerler: Komutanım acın acımızdırİzmitli askerler: Komutanım acın acımızdır
Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölüZimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Gül Son dakika Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ABD yaptırım kararı

En Çok Okunan Haberler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.