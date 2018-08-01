Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." dedi.

Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 1 Ağustos 2018

ABD Hazine Bakanlığı, Türk hükümeti Adalet ve İçişleri bakanlarına yönelik, ABD'deki mal varlıklarını, ABD'ye girişlerini ayrıca iştirakleri bulunan ticari kurumları etkileyen yaptırım kararı açıklamıştı.



