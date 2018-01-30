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Son dakika! Adana’da Furkan Vakfı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:00 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Son dakika haberine göre, Adana’da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Polisin vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un da olduğu iddia ediliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Ankara furkan vakfı Alparslan Kuytul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gördürmü kuytul efendı öyle boş boş konuşmuyı
hele sukur sonunda
anasının dizinden tahrik olunuyor diyen köpeğe ses çıkarmayın.akpye zkp deyince vakfı basın.böylelerini ilk başta indireceksinki adamsınız diyelim.ucu size dokununca operasyon başladı.
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