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Son dakika! Adıyaman'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 03:48 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.34'te Adıyaman Samsat merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.34'te Adıyaman Samsat merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 14 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 5.5 olarak açıklandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

Amerikan Deprem Araştırma Merkezi (USGS) ise Samsat merkezli depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıklarken büyüklüğünü ise 5.2 olarak ölçtü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep’te de hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

adiyaman-deprem-

SAMSAT KAYMAKAMI: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

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Adıyaman deprem Son Depremler Kandilli Rasathanesi Son dakika Samsat AFAD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Diyarbakır beşik gibi sallandı.
saat 03:35 Gaziantep nizipte beşik GB sallandik.demek ki her an herşey olabiliyor.Allahh esirgesin.
çok geçmiş olsun bölgeden hissedildi antepten
Şanlıurfa da çok fena hissettik. Allah muhafaza
Gecenin bu yarısında davul çalsan kalkmayız ama bi sallandı sokağa döküldük can tatlı. Rabbim hepimizi korusun Adıyamandan selam
kayip yoktur insallah
Batman'da da hissettik.
Beşik gibi sallandık
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