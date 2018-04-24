Son dakika! Adıyaman'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.34'te Adıyaman Samsat merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 14 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 5.5 olarak açıklandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

Amerikan Deprem Araştırma Merkezi (USGS) ise Samsat merkezli depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıklarken büyüklüğünü ise 5.2 olarak ölçtü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep’te de hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

SAMSAT KAYMAKAMI: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.