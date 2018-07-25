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Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sarsan operasyonun ardından son dakika gelişmesi... Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyonda, 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirilmişti

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. Operasyonda, Oktar’ın da aralarında bulunduğu 169 kişi tutuklanmıştı.

İşte o silahlar:

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adnan oktar kedicikler Çengelköy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YENİ TÜRKİYEDE HERKES KANUNLARA SAYGILI OLACAK ARTIK. MAFYA VE MAFYA ÖZETİSİ OLAN TÜM ÖRGÜTLERİN KÖKÜ SÖKÜLMELİ ARTIK BU ÜLKEDE. BAKINIZ KANUNLARIN ETKİSİZ OLDUĞU YERDE MAFYA TÜRER HER ZAMAN.YENİ TÜRKİYEDE HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DENİLDİ DEĞİLMİ? OKTAR BİR BAŞLANGIÇTIR....ARKASI GELECEK YAKINDA TÜM TÜRKİYEDE....NOT YENİ NESİLE ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE ÇOK İYİ ANLATILMALI ARTIK.NOKTA.
TAMAM ARTIK....ANLADIK ADNAN YETER,
şaşırmadım
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