Son dakika! Adnan Oktar soruşturmasında 30 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 176 şüpheliden 30'unun işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 146 şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

(İHA)

