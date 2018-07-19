Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı' suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorgusunu bitirdiği 118 şüpheliden 116'sının tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.

