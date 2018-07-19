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Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 04:26 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden 116'sının tutuklanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor.

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı' suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorgusunu bitirdiği 118 şüpheliden 116'sının tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sıra diğer cemaatlerde olsun. Kendi imparatorluklarını kurup cahil halkın parasını yiyorlar. Rum 32'de ''dinlerini parça parça edenlerden olmayın'' emri var. Fakat biz asırlardan beri Kuran'a başka kitapları ortak koşmuşuz. Kuran'ı terk ederek, dinlerini parça parça yapanların peşinden gitmişiz. Allah'ın, hakkında hiç bir delil indirmediği rivayetlere, hurafelere inanmışız. Sünnilik, Şiilik ve bunların bütün alt kolları yıkılmalı ve Kuran etrafında birleşmeliyiz. İslam dünyası bunu gerçekleştirmediği sürece Tevbe 31'e göre başka rabler edinmiş olacak ve şirk bataklığından da kurtulamayacaktır.
keşke bu tutuklanma diğer İslamı saptıranlara bir emsal olsa
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