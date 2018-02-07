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SON DAKİKA! Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 10:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Afrin'de Mehmetçik, teröristlerin ÖSO'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi. Tank atışıyla bomba yüklü aracın imha edilmesi kameraya yansıdı.

SON DAKİKA! Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na ( ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi kameralara yansıdı.

AA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

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TERMAL KAMERALARLA TAKİP EDİLDİ

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, AA ekibi hem yapılan atışı hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin ÖSO intihar saldırısı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
TÜRKİYE BÖLGEDE BENDE VARIN DEDİ DÜNYAYA. AFRİN OLAYI DAHA FAZLA UZATILMAMALI,BAKINIZ DERİNE GİDİLDİKÇE BÖLGEDEN ASKERİMİZ ÇEKMEK ZORLAŞACAK. TÜRKİYE AĞIR KAYIPLAR VERMEDEN BÖLGEDEN SAKİNCE ÇEKİLMELİ. ESAD PYD NİN HAKKINDAN GELECEK GÜCE SAHİP ŞU AN. TÜRKİYE SALA SAVAŞÇI KONUMUNA DÜŞMEMELİ BÖLGEDE.TÜM GÇÖMENLER SURİYEDE SULAR DURULUNCA ÜLKELERİNE DÖNECEK SURİYEDE.ABD TÜRKİYE İRAN IRAK OLMADAN BÖLGEDE AT OYNATILAMAYACAĞINI ANLADI ARTIK. BEYLER ÜLKELERİ BÖLMEK ÇOCUK OYUNCAĞIDEĞİL.HERKES ÜLKESİNE SAHİP ÇIKACAK GÜÇTEDİR BÖLGEDE.ESAD DIN HALKI ESADA GÜVENMEYE BAŞLADI ARTIK.
hı hı esadın bundan haberi varmı acaba.6 yıldır neden gelmiyor esad pyd ile..ancak Türkiyeye tehditler savuruyor.suriye ordusu o kadar güçlüyse münbiçe kadar süpürme yapsın o zaman...
@ozaydin65 esad la birlikte senin gibileride gömecez onca masumun kanı yerdemi kalacak?
Laf konuştu bal kabağı doğra doğra koy tabağa
Bir an evvel türkiye esad ile uzlaşmalı yoksa bu işin şekli değişiyor
Hani kamera hani video siz ancak Türk halkını kandirin bu foto ypg nin imha ettiği araçlardan biridir sosyal medyada günde 3 4 tane araç mha ediliyor videoları bile var ama korkudan haber yapamıyorsunuz bizi kandiriyorsunuz sanki Mehmetçik pikniğe gitmiş havası veriyorsunuz ama sosyal medyada öyle değil yakalanan Mehmetçik ler muhimatler imha edilen tanklar hepsi İnternete var sadece mynet a haber atv izleyenler herşey güllük gülistanlık sanıyor ama öyle değil yanlış ve yalan haberlerle halkı kandiriyorsunuz buda mehmetciklrrimizin daha çok zarar veriyor
çekilelim öylemi 3.5 milyon suriyeli nolacak hadi canım başka kapıya
@ozaydin65 sen ne diyorsun la değişik Afrin bitti sıra münbiçte
Hangi film senaryısunda vardı bu. Yoksa yeni bi film mi
@mesut_demir_l8 NE O LA HACI ZORUNAMI GİTTİ..
sonuna kadar devam,yeter bukadar ülkemize verilen zarar.. Ne olacaksa olsun
@ozaydin65 sen ne anlatiyorsun kardes? esadin ülkesi degil olarasi! suriye suriyelilerindir! esad güvenligi saglayamadi pazari rusya ve amarikanin eline birakti ve kacti! pyd pkk ypg deas a teslim etti sünni bölgeleri! bundan sonra güveni saglayabilecek tek ülke türkiyedir! gerekirse tüm suriyenim güvebligini saglayacagiz!
Atatürk gibi lider gerek aga. Baş kaldıranı yok edecen. Afrin münbiç abd li demeyeceksin. kim karşında bam bam bam.
@sacikgoz_1978 var zati REİS diyorlar adına bam bam yapıyor zati sen uzaydan bir in
bunu atlattık..peki ya atlatamayacağımız olay yaşanırsa ? klasik savaş değil bu..kendini patlatacak yüzlerce kişi daha bulur bunlar
@ferheng_2017 SENİ ÖNE SÜRERİZ :)) PKK-PYD NİN SÖZCÜSÜ SENMİSİN?
dert etiğin şeye bak ne çekcez kalır güvenli bölgede asker
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