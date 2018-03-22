Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika bilgisine göre; Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden ölen ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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