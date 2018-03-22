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Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika habere göre; Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayacı infilak etti

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika bilgisine göre; Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden ölen ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Onun bunun çocukları kaçtılar,arkalarında kahpeliklerini bıraktılar.
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor onun çocukları çürük ama gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor kimi masalardan dumanlar yükselterek eğleniyor şehitlerimizin ruhu şad olsun TÜRK Milletinin başı sağolsun
yine mi şehit
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