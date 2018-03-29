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Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 08:43 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki operasyonlar esnasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart'ta Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA

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Afrin şehit TSK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nur içinde yatsın
Allah rahmet etsin. Mekani cennet olsun insallah
Allah rahmet eylesin çok kan döktük Allahın yardımıyla terörün kökünü kazıyacağız
Allah Rahmet Eylesin. Geride kalanlara sabır versin.
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