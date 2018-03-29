Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart'ta Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
AA
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