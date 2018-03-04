Son dakika! Afrin'e giden yollar kontrol altına alındı

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Zeytin Dalı Harekâtında, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668.' denildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu yönde;
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.
Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.
Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.
İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668’e ulaşmıştır.
Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ
Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte beldeyi terör unsurlarından temizleyen TSK mensubu bir grup asker, yüksek bir binanın çatısına çıktı. Bir grup askerin olası saldırılara karşı eli tetikte etrafı gözetlediği çatıda kameralara konuşan asker, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO personeli tarafından Raco kent merkezinde tamamen kontrol sağlamış bulunmaktayız. Mübarek ecdad kanının renginde kumaşı şehit teni olan parıltısı ile zaferlerin ışığını ay yıldızı ile hürriyet ve istiklali müjdeleyen şanlı al bayrağımızı Raco'da olduğu gibi Afrin'de de göndere çekeceğiz. Şuna emin olun ki; TSK milletinden aldığı güçle görevine başarıyla devam etmektedir" dedi.
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