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Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

İHA'nın geçtiği son dakika bilgiye göre; TSK, Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı. Özel timler, şehrin güneydoğusunda mayın arıyor.

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

İhlas Haber Ajansı: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı. Ajansa göre, şehrin alınmasının ardından Afrin'in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu.

Afrin’in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin’e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Son dakika Suriye zeytindalı operasyonu

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