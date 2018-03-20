Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

İhlas Haber Ajansı: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı. Ajansa göre, şehrin alınmasının ardından Afrin'in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu.

Afrin’in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin’e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.