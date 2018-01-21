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Son Dakika: Afrin'e kara harekatı başladı! Özel Kuvvetler ve komandolar Suriye'de

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 09:47 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti. Öte yandan tanklar ve askeri araçlar da Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

TSK, kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandoların 2 noktadan sınırı geçtiği belirtildi.

TANKLAR VE ASKERİ ARAÇLAR AFRİN'E GEÇMEYE BAŞLADI

İHA'nın aktardığına göre, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

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AA: ÖSO GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATTI

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

72 savaş uçağının ve Zeytin Dalı isminin sırrı!

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Ya Rabbi askerlerimizi muzaffer eyle.müslümanlar zulum altında ,,vatanımıza,milletimize ve tüm mülümanları koru,düşmanlarımızı perişan eyle..Amin
Müslümanları korumak bize düşmüş müslümanları islamın kaymağını yiyenler korusun biz Türkler için savaşırız
@mehlazer61 bu kadar yalan yanlış haberler yapılmasının nedeni belli aslında.. akp planladığı erken seçimde milliyetçilik nidalarıyla oy toplamak için sözde bir zafer senaryosu uyguluyor.. afrin in abd ile hiç bir ilgisi yok ayrıca bu öso dediğiniz zavallılar daha birkaç yıl önce çatışmaya gittikleri ikinci gün işid tarafına geçmemişler miydi?? bunlar mı abd ile çatışacak :)))
@mehlazer61 Turk muslumandir zaten. sen gavursan Turk degilsindir. bu konu senle alakali degil. sizin bu tayyip dusmanligi dinden bile etti hala burda bos bos konusuyorsun. hepinizi tek tek tespit edip bu din ve devlet dusmanliginixin hesabi sorulmali. bekki o zaman imana gelip devletinize dinize sahip cikarsiniz. vatan hainleri.
Şanlı Türk ordusunu muzaffer eyle Ya Rab !
Allah yardımcımız olsun
yolunuz açık olsun Allah yardımcınız olsun sağ salim gidip gelin inşallah
Oradaki tüm terör örgütlerinin işi bitmeli hazır başlamışken
belki orda ne işimiz var diye düşüneceğiz ama ülkemizi tehdit eden bir sınır olduğu kesin burda işimiz bittimi birde kandile aynı harekatı yapsak iyi olacak hergün şehitler vermektense tozunu dumana katalım onların
vurun aslanlar burun yiğitler sizler şerefli büyük mukkaddes islam ordususunuz sizler fatihin torunları abdulhamidin mirasçılarısınıx vurun gardaşar taş üstünde taş kalmadın kimki bu topraklarda gözü ola onuunda gözünü çıkarın vurun sizler şehitlik şerbetini içmeyi hakkettiniz ve bizler türkü kürdü arabı çekerzi alevisi sünnisi duallarla yanınızdayız sizin zannetmeyinki yanlızsınız yeterki geldeuin millet olarak islami olarak malı mülkü çoluğu çocuğu bırakıp geliriz vırun yiğitler
abd boyundurugundan çıkma adına dünyaya korkmadigimizi ve gerektiğinde gözümüzün ne kadar kara olduğunu gösterme adına bu operasyon çok önemli ve sıradan bi operasyon değil. ya hirra ya mirra. abd mesajı çok net aldı.
Rabbim ayağınıza taş değdirmesin allahım yardımcınız olsun
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
bu hamlelerin yapilmasinin sebebi Abd sinira birlik kuracağız deyip devletimizi kışkırttı aslinda amaçları böyle bisey değildi 2019 seçimlerini hedeflediler belki bugun hepimiz zafer çığlıkları atiyoruz ama 2019 genel seçimlerinde AKP oyları eriyecek batida erimeye başlamıştı iyi olmadı bunlar suriyede de artik garantörlugumuz devam etmeyecektir artik abd ve rusya istediği ipte oynayacak uzun vadede kaybedecegiz gibi görünüyor.
Allah yardımcınız olsun Şanlı TÜRK ordusu!!!
İnlerine giriyoruz, Allah ordumuzu, devletimizi muaffak eylesin..
Mehmetcigimiz bu mucade icindeyken doLar, euro aLmayaLim cephe gerisinde bizde eLimizden geLeni yapaLım.. ALLAH yar ve yardımcımız oLsun...
allahım sizi her türlü beladan kursundan hain pusudan korusun
Anneeee,Türkler geliyorrrr...
hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır israil lübnanı vurur ,suriyeyİ vurur, gazzeyi vurur acıklama yapmaz,hesap vermez,sayı vermez,ben vurdum bile demez...
Rabbim tüm askerlerimizi korusun. Kazasız, belasız tez vakitte biter inş
bu harekat abd ye haddini bildirmek ve kendimizi ispatlamak için gerekliydi. abd nin taşeron askerlerini kadroya girmeden vuruyoruz
@41ekspres afrinin abd ile hiç bir ilgisi yok, afrin rus kontrolündeki bir bölgedir.. şuan yapılan da rusya dan izin alınarak yapılan bir harekattır.. amaç iç politikada erken seçim için oy toplamak ve başkanlık seçiminde % 50+ 1 oy almaktır!!
BENİM AKLIMA ŞU GELİYOR HERKES BURDAYDI ŞİMDİ NERDELER MESELA RUSYA ABD İRAN SURİYE IRAK NERDELER BURASININ SORUMLULUGU YALNIZ ÖSO İLE TÜRKİYEYEMİ DÜŞÜYOR NEDEN KİMSELER YOK
@vural1946 türkün adını duyunca kaçtılar koçum, kapiş
@vural1946 Bu saatte aklına böyle bi soru geliyosa,sen bu bölgede olan-biteni ve ne yapılmak istenileni hiç anlamamışsın demektir.
Hayrlı günler vatanım.Hep bir akridasyon ile yaşamaya hep bir gündem değişikliğine acık olan devletim.Heycanına hızına yetişemiyoruz hükümetin.Şimdi kendi iradesiyle bu harekatı alkışlayanı bende alkışlıyorum ama ikna edilmişleri vaad peşinde koşanları degil.Zor günler olabilir olmaya bilir fakat hükümetin zor anlarında prim yapması için neden vatandaş zor durumda kalsın ki?Neden en başında dostu-düşmanı sapla samanı karıştırmadan ayırt edemiyoruz.Siyasi stratejimi?Tsk nın vatandaşın gözünde kaybolan itibarını savaşarak mı kazanmalı?Akıllarda hep deli sorular.Rabbim sonumuzu hayr eylesin...
Allah savas yanlilarini kahr u perisan etsin....
yürü şanlı ordum
halka zarar gelmeyecek dediler . Ve dün gece kilis in içine roket düştü.
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!
ne mutlu sana AFRİN Allah katında en şerefli ordu sana kucak açmaya geliyor.
yarap peyğamber ocağının Askerlerini koru.Şanlı ordumuzu kafirin karşısında.Her daim muzaffer eyle Amin.
rabbim sizleri korusun yalnız degilsiniz 7 den 70 e savaşa hazırız
Neye kime neden bu hareket savaş kime
@vedat00080 düşmana..bu harekatı yapmasak yarın pkk evimize kadar gelirdi..gerçi sen onlarla kanka isen sana birşey olmazdı ama şarttı..
Allah yar ve yardımcımız, gazamız mübarek olsun inşaallah...
ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN AMİNNN
Allah yardımcıları olsun
bu kadar abartılacak ne var sanki Suriyenin hepsini fethediyoruz IŞID kimsenin haberi olmadan kaç şehri alıp çıktı tek seferde bizim bunları yapacak çok çok fazlasıyla gücümüz var bi afrin bu kadar abartılmamalı
Aynen öyle maslan kardeş terör akbabalarinin işleri bitsun ki hainler anlasınlar Türk'e güçlerinin yetmeyeceğini Allah ordumuzun yardimcisi olsun başarilarini daim eylesin hepsini korusun
Akıncılar geliyor, şimdi hırtlar düşünsün...
TANRI TÜRK’Ü KORUSUN
Allah yar ve yardımcımız olsun şehitlerimiz rahat uyuyun öçleriniz alınıyor????????'??|'???${? ?{ ?{? ?
Rabbim tüm müslüman ordumuzu korusun tüm mehmetçiklerinizi korusun . Bir fetih daha yarabbim sen yardımcımız ol.
ANSIZIN DEMEK BÖYLE Mİ OLUR GÖSTERE GÖSTERE
Sadece ÖSO ile teröristlerle çarpışıyoruz. Rusya ufacık askerlerini de çekerek ininde bizi izliyor, bir yandan da Abd bozuntusuna aslan kesiliyor, kükrüyor. Abd bozuntusunun kafası karışık, her hareketiyle Pyd'yi aslında satmadığına çareler düşünüyor, kimi zaman ülkeme tehditkar açıklamalar da yapıyor. Ve bugün Afrin'de daha güçlüyüz, hava kuvvetlerimizi kara birlikleri takip ediyor, herkesin takdir ettiği komandolarımızla bu işi kısa sürede bitirmeye geliyoruz...
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