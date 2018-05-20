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Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Ağrı şehit Doğubayazıt patlama son dakika haberleri

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