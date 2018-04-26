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Son dakika! Ahmet Davutoğlu basın toplantısı düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Davutoğlu, önceki gün 24 Haziran seçimleri hakkında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmüştü.

Son dakika! Ahmet Davutoğlu basın toplantısı düzenleyecek

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Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül erken seçim 24 haziran seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sen basbakanlıktan bir kelime ile alınıp.Özgür demokrasi ayaklar altına alınırken hiç acıklama yapmadın.Şimdi mi yapacaksın.Hadi ordan be.
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
korkmuştur recep abisinden buna ihtiyaç duymuştur...
ahmet Davutoğlu yanlış yapmaz..
akp den kovulanlar epey moda oldu bu aralar.
Bakalım baş fetö cü ler biri olan kişi ne açıklama yapacak
BU KÜÇÜK BEYİ SİYASETTEN UZAK TUTUN.BAŞIMIZA BİR SÜRÜ ÇORAP ÖRDÜĞÜ YETER.BECERİKSİZLER YANLIŞ HAMLELERLE ÜLKEYİ BİR SÜRÜ ZARARA UĞRATTILAR.
ne diyecek gül fetöya ruhunu satmış zati hakan fidana git fetöcülere teslim ol demiş sonra kocam saf yanlış anlaşıldı diyip kıvırdı bügünkü tablo fetocu olduğu aşikar ERDOĞAN olmasa gül milet vekiliğinden öteye gidemiyicek embesilin teki Erdoğan sayesinde cumhurbaşkanı başbakan oldu vefa bir semt adı değil sadece hain gül
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