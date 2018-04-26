Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Davutoğlu, önceki gün Abdullah Gül ile görüşmesine ilişkin "Geçtiğimiz günlerce Abdullah Gül'ün davetiyle görüşmemiz üzerine spekülasyon üretildi. Benim için devlet ahlakı önemlidir. Benimle görüşme talebinde bulunduklarında bunu yerine getiririm, devlet nezaketi olarak görürüm. Spekülasyonlara da bir nebze prim vermem" ifadesini kullandı.
"ADAY DEĞİLİM! HERHANGİ BİR MAKAM BEKLEDİĞİM İÇİN DEĞİL "
Davutoğlu açıklamasında, "AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını söyleyerek "Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil" ifadesini kullandı.
Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da.
Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın ve hliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.
AK Parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.
3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim.
Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.
Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.
Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.
Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım.
Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve hangi isim altında olursa olsun bütün terör örgütleri ile verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim.
Ayrıntılar geliyor...
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