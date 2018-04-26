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Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi. 24 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Davutoğlu, "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır. AK Parti dışında hiç bir yerde bulunmam. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim ve olmayacağım" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, önceki gün Abdullah Gül ile görüşmesine ilişkin "Geçtiğimiz günlerce Abdullah Gül'ün davetiyle görüşmemiz üzerine spekülasyon üretildi. Benim için devlet ahlakı önemlidir. Benimle görüşme talebinde bulunduklarında bunu yerine getiririm, devlet nezaketi olarak görürüm. Spekülasyonlara da bir nebze prim vermem" ifadesini kullandı.

"ADAY DEĞİLİM! HERHANGİ BİR MAKAM BEKLEDİĞİM İÇİN DEĞİL "

Davutoğlu açıklamasında, "AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını söyleyerek "Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da.

Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın ve hliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.

AK Parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim.

Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.

Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.

Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım.

Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve hangi isim altında olursa olsun bütün terör örgütleri ile verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim.

Ayrıntılar geliyor...

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Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül erken seçim 24 haziran seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sen basbakanlıktan bir kelime ile alınıp.Özgür demokrasi ayaklar altına alınırken hiç acıklama yapmadın.Şimdi mi yapacaksın.Hadi ordan be.
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
ahmet Davutoğlu yanlış yapmaz..
korkmuştur recep abisinden buna ihtiyaç duymuştur...
akp den kovulanlar epey moda oldu bu aralar.
BU KÜÇÜK BEYİ SİYASETTEN UZAK TUTUN.BAŞIMIZA BİR SÜRÜ ÇORAP ÖRDÜĞÜ YETER.BECERİKSİZLER YANLIŞ HAMLELERLE ÜLKEYİ BİR SÜRÜ ZARARA UĞRATTILAR.
Bakalım baş fetö cü ler biri olan kişi ne açıklama yapacak
Değişim şart olmuştur Allah'ın izniyle AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak...TÜRK milleti huzura kavuşacak....
ne diyecek gül fetöya ruhunu satmış zati hakan fidana git fetöcülere teslim ol demiş sonra kocam saf yanlış anlaşıldı diyip kıvırdı bügünkü tablo fetocu olduğu aşikar ERDOĞAN olmasa gül milet vekiliğinden öteye gidemiyicek embesilin teki Erdoğan sayesinde cumhurbaşkanı başbakan oldu vefa bir semt adı değil sadece hain gül
BORSAMIZ ÜZERİNDE UĞRAŞAN VE KUR U YUKSELTEREK EKONOMİK BASKI ILE GÜVENI KIRMAYA ÇALIŞAN,EMPERYALİSTLERİN ESAS HEDEFİ , FIRAT KALKANI VE AFRIN HAREKAT LARI ILE TÜRK ASKERININ BASARIYLA YARIP YERLESTIGI ÇOKULUSLU TERÖR KORIDORLARINA,TEKRAR YERLEŞMEK ICIN SÖZÜNU DINLEMEYEN IKTIDARLARI DEGISTIRMEK VE İSTİHBARATI ABD ILE PAYLAŞACAK KUKLA YÖNETİMLER ILE,KAYBETTIKLERINI KOLAYCA ALMAK ICIN MAŞA ARIYORLARSA, BU SEFER BAŞKA KAPIYA! BORSAMIZIN VE EKONOMIMIZIN ŞAHLANACAGINDAN BENİM ZERRE KADAR ŞÜPHEM YOK. KENDİ GORUSLERIMI ICERIR. BAŞKA GÖRÜŞLERE DE SAYGIM SONSUZ . YTD..
Rabbim iki cihandada yar ve yardımcın olsun. Sen gerçekten bu ülke için son derece kıymetli bir değersin; seni Ak partinin dinazorları ve dış güçler harcadı bu böyle biline. Kaybeden Türkiye oldu.
ahmet davutoğlu adam gibi adamdır
Davutoğlu'nun vatana beş kuruş faydası olmamıştır. Yetkisiz eleman.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkanı Erdoğan arasında yaşanan OHAL polemiği giderek sertleşiyor Cumhur başkanı Erdoğan: Allah aşkına OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur? AKP G.Başkanı Erdoğan: Bir fabrika da grev söz konusu mu?Böyle bir durumda anında müdahale ediyoruz.Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor:) Seçimin nasıl olacağını şimdiden siz düşünün bugün böyle yarın şöyleler:)
eskiye rağbet olsaydı bitpazarı na nur yağardı, onun için değişim şart
Bir kişiye, kul olmakm böyle bir şey. kovulsa da eteğini öpmeye hazır........!
toprak terkeden bu zatı kınıyor haber bile yapılması saçmaSÜLEYMAN ŞAH ın kemiklerini sızlattı
Arınç'tan sonra, Davutoğlu da böyle bir açıklamaya neden ihtiyaç duydu acaba, bir yerden talimat mı aldı acaba.
ülkemize en büyük zararı veren arap sevdalısı biridir.
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