Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Davutoğlu, önceki gün Abdullah Gül ile görüşmesine ilişkin "Geçtiğimiz günlerce Abdullah Gül'ün davetiyle görüşmemiz üzerine spekülasyon üretildi. Benim için devlet ahlakı önemlidir. Benimle görüşme talebinde bulunduklarında bunu yerine getiririm, devlet nezaketi olarak görürüm. Spekülasyonlara da bir nebze prim vermem" ifadesini kullandı.

"ADAY DEĞİLİM! HERHANGİ BİR MAKAM BEKLEDİĞİM İÇİN DEĞİL "



Davutoğlu açıklamasında, "AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını söyleyerek "Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:



Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da.

Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın ve hliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.