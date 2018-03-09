Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada duruşmanın öğle arasından sonra gerçekleşen bölümünde tanıklar DİSK Başkanı Kani Beko ve Altan Öymen dinlenildi. Tanıklar Beko ve Öymen, Cumhuriyet gazetesinin hiçbir terör örgütüyle bağının olamayacağını, sanıklar hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı soruşturma ve yargılama aşamasında delilerin toplanmış olduğunu belirterek, isnat olunan suçun vasıf ve mahiyeti kapsamında tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verdi.

'BOĞAZ'I GÖRMEK İSTİYORDU, GİTSİN GÖRSÜN'



Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanık Sabuncu'ya yönelik "Boğazı görmek istiyordu, gitsin görsün", Şık'a yönelik ise "Soner Yalçın yazısında 'Ahmet Şık'ın annesi ermiş onu üzmeyelim' demiş. Biz de üzmeyelim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Başkan Dağ, Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamın karar verdiğini söyledikten sonra, "Kaptanlar gemiyi en son terk eder." dedi. SALONDA ALKIŞ TUFANI



Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek, aralarında Şık'ın da olduğu bazı sanıklara ek savunma süresi verdi. Bir sonraki duruşmanın 16 Mart'ta Silivri'de yapılmasına karar verildi. Şık ve Sabuncu'nun tahliye edilmesi kararı, salonda alkışlarla karşılandı. GECE SAATLERİNDE CEZAEVİNDEN ÇIKTILAR Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.30’da tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu’yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

AHMET ŞIK: BU MAFYA SALTANATI BİTECEK "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, 434 günlük tutukluluğu sonrası serbest kalmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim" dedi. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına dikkat çeken Şık, "Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz" diye konuştu. Şık'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın tamamı şöyle:

"Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak.



"DEĞİŞEN TEK ŞEY FAŞİZMİN ORTAKLARINDAN BİRİNİN EKSİLMESİ" Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz." AHMET ŞIK KİMDİR?



Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken, Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.