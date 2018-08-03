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Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'den yapılan açıklamada "Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez" denildi.

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

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Anahtar Kelimeler:
ak parti akp ABD abd yaptırımı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu gidişle amerika ile yine 6 ay küseceğiz
amerika bizi ekonomi ile öper
kabul etmeyeceksınızde ne yapacaksınız cozum nedır
Amerikalıların ahlaksızlığına bakarmısınız.ne istiyorlar biliyormusunuz bizehaksız olarak diyorlarki mahkeme hakimlerine savcılarına söyleyin papazı serbest bırakın yoksa amerikalılar kızıyor haaa diyin.biz papazı isteyince amerikada yasalar var biz birşey yapamayız diyorlar.İnsan olanda yüz olur ,utanma arlanma olur,namus olur ,şeref olur,haysiyet olur.
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