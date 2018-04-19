Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezi'ne girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dakika habere göre, Turan uyum yasası çalışmalarının yetiştirileceğini belirterek, "Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ileilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen SK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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