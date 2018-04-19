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Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'daki seçime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz seçim gerekçesiyle Meclis'i kapatmış değiliz. Eğer gerek olursa, daha eski yıllarda uygulanan yetki KHK'sı çıkarabiliriz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezi'ne girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dakika habere göre, Turan uyum yasası çalışmalarının yetiştirileceğini belirterek, "Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ileilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen SK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Meclis kapanmış khk ile ülke yönetiliyor esad bile bu kadar gaddar değil.
Hayatınız KHK'larla ülkeye şekil vermek. Meclis, parlamento ve parlementerlik sizin için sadece laf.
En iyisi yeni bir KHK çıkarın.. Ülkedeki kaos ve kriz şartları düzelinceye kadar, seçim-meçim yok.. deyiverin gitsin !
beşar esede karşılar güya ama çıkardıkları mit yasası referandum kanunları halk özel harekat gibi yasadışı silahlı oluşumları hepsi beşar esedin yasalarından yönetim biçiminden şebbihalarından alınma. muhaliflerinede aynı beşar esed gibi terörist damgası vuruyor bu tarihimizin en kötü siyasileri
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