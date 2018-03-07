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Son dakika! AK Parti'den 'Saadet Partisi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı "Saadat Partisi'ni, dışlamamız söz konusu değil" ifadesini kullandı. Dün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka yol seçerse 'güle güle' deriz." diyerek Saadet Partisi'ne ittifak mesajı vermişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı "AK Parti kongresini sonbahara bırakmayabiliriz" dedi.

Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelere değinen Yazıcı, "Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

Partiler arasında, siyasi partilerin ittifak yapabilmesine ilişkin düzenlemeyi gerekli kılan bir yapısal dönüşüm projesini Türkiye 2017'de yürürlüğe koymuştur. Yüzde 50+1 oy alınması gerekir. Bunu sağlamak için bir ittifak ortamının oluşması sistemin bir doğal sonucu.

"KAPILAR KAPALI DEĞİL"

Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır.Bu hedefe katkı sağlayacak partilere ittifak alanı açıktır. Kimseyle de ittifak protokolü henüz yapmış değiliz. MHP ile yapacağımız yüzde yüz gözüküyor. Seçime giderken bunlar netleşecek. Kapılar kapalı değil. Reel politika takip etmeleri gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Hayati Yazıcı Saadet Partisi ittifak

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Saadet partisinin oy oranı AK trollerin söylemiyle %1 bile değilse , Cukka ittifakının oyları da iddia edildiği gibi % 60 larda ise Saadet partisinin kapısında neden yatıyorsunuz ?
@r.etkar HELALLLLLL AK TROLLER BUNU ANLAYAMAYACAK KADAR GERİDİR KARDEŞŞŞŞ... ŞİMDİ DÜŞERLER...
bu milli ittifaka girmeyen herkes yok olur.kaldı ki saadet partisi zaten hiç bir şeydir.gelse ne olur gelmese ne olur
@nejmitut Hiçbir şey olduğundan mı adamların kapısında yatıp yalvar yakar oluyorsunuz...
AKP niye ittifak için parti arıyor acaba,herhalde tek başına iktidar olma ihtimali suya düştü herhalde,tek başınakazanacağını bilse MHP'yi yanına almazdı,demek ki vatandaştan tepki çok.
Sanırım AKP açısından işler hiç de iyi gitmiyor. Anket sonuçları pek parlak değil. Aksi halde her kelimesini özenle seçerek AKP nin hatalarını yüzüne vuran Karamollaoğlunun hala peşinde olmazlardı. Korku iyice sarmış anlaşılan. Ama zamanında Soylu, Kurtulmuş ve Türkeş de ağza alınmayacak hakaretlerden sonra şahsi çıkarları ağır basınca kendi partilerini satarak koltuk kapmışlardı. Şimdi Karamollaoğlunu dikkatle takip ediyorum.Dik duruşu ve gerçekleri haykıran söylemi devam edecek mi yoksa o da şahsi çıkarı için ülke çıkarlarını yok sayacak mı? Göreceğiz...
yani diyorlar ki bizi desteklerlerse payları neyse veririz, desteklemezlerse hain diye yaftalarız. anlamayacak bişey yok. standart politikaları.
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene
AKP SEÇİMLERİ KAZANMAK İSTİYORSA BÜYÜK HAKSIZLIĞA UĞRAYAN EMEKLİLİK DE YAŞA TAKILANLARIN SORUNLARINI ÇÖZMELİ YOKSA ASLA 2019 SEÇİMLERİNİ KAZANAMAZ
milleti saf yerine koymayı ne çok seviyosunuz
saadet partisi doğru söylüyor. Bi kere şunu kabul edelim ki ülkemiz geri kalmış bir ülke olduğu için tüm yetkilerin bir elde toplanması kuvvetler ayrılığının olmaması demokrasi için büyük tehlike. Adalet hukuk sadece iktidara varmış cezalar sadece garibanlara uygulanıyor. Adam kayırma daha neler neler Ak partiyi çok severdim lakin demokrasiden uzaklaşmış torpillerin havada uçtuğu bir ülke var karşımda. Bu devran böyle gitmez arkadaş...
şuan gündemde saadet var emin olun oyları çok yükselecek Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Akp Saadeti davet ederken Has partide Kurtulmuş ve Doğruyol Partisi Soylu beyde olduğu gibi alternatif muhalefet kalmasın ne yaparsam onaylansın istiyor olmasın. İki bakanlık sonrası Erkan Mumcu ve Ertugrul Günay gibi harcanma hesabı olmasın....
BUNLAR HALDIR HALDIR SAADETİ VE APTULLAH GÜLÜ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR .AMA SAADET PARTİSİ AKILLIDIR. AKEPENİN DÜMEN SUYUNA GİRMEYECEKTİR .
chp-saadet-iyi parti acilen birleşmeli...
@morbegi Sayın morbegi bence birinci turda İyi Parti-Saadet Partisi ile, CHP'de-Vatan Partisi ile ittifak yaparsa daha iyi olur. İkinci turda ise dördü birden ikinci tura kalan adayı desteklerlerse daha iyi olur. Birinci tura dördünün de desteklediği tek adayla girilirse oda olabilir. Saygılarımla.
Herkesi DEVLET in arka BAHÇELİ simi sandınız??? Haydi yallah başka kapıya?
FETÖ NUN SİYASİ AYAĞI UNUTTURULUYOR. AZİZ T.C. VATANDAŞLARI
hırzıslığınıza müsrifliğinize yolsuzluklarınıza arsızlığınıza Türkiyeyi Suriye batağına sapladığınıza gariban askerlerimizi telef ettirmenize ortak arıyorsanız gidin başka yerden dilenin....Saadet partisine helal olsun... İyi parti iyi gelecek.
FETÖ diye bir örgüt yok idi, Ol AKP doğdu,iktidar oldu Devletin arazi-arsaları bağışlandı Bakanlıklar,makamlar bunlara dağıtıldı, Şahsi menfaatler umum menfaatin önüne geçti, HAK-HUKUK-EĞİTİM-EKONOMİ YOK EDİLDİ TBMM-VEKİL İLE MİLLET BYPAS EDİLDİ, DEMOKRASİ İLE GELEN HANEDANLIĞI SEÇTİ
KOSKOCA AKP VE AVARELERİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK YÜZDE 0.01 YADA 1 OLAN PARTİNİN PEŞİNDE KOŞTURUYOR GÜNDEME GETİRİYOR SAADETİ BU KADAR DÜŞTÜLER YANİ YAZIK BU ACİZLİKTİR YA :)
@izibelirsiz DAHA NE İSTİYORUZ NE EKERSEN ONU BİÇERSİN
Yazık Saadet ne hallere düşmüş
BAHÇELİ DE İTTİFAK YAPMASAYDI SEN GÖR O ZAMAN CÜMBÜŞÜ... :)) HER PARTİNİN KENDİ AMACI VE HEDEFİ OLMALI ... EĞER HEDEF AYNI İSE BİRLEŞSİNLER... BENCE MHP AKP BİRLEŞMESİ OLMALI....
ŞAŞIRIYORUM YAHU İNSAN EVLADI İNSANİ DEĞERLER TAŞIMAZ MI KRAL ÇIPLAK DEĞİL Mİ ÜLKE DE ALENEN KAMU MALLARI BEYTÜLMAL İSRAF MÜSRİFLİK VAR MI YOK MU YOLSUZLUK VAR MI YOK MU HIRSIZLIK VAR MI YOK MU GARİP GURABA FAKİR FUKARA ÖZ MİLLİ ÖZ YERLİ MİLLETİN EMEĞİNE EKMEĞİNE RIZKINA PANCARINA ŞEKER FABRİKASINA TOPRAĞINA USULSÜZ MÜDAHALE VAR MI YOK MU YAHU SİZ NEDEN İNSAN OLARAK İNSANİ DEĞERLERİ TAŞIMA DERDİNDE DEĞİLSİNİZ AZ KALDI MAZLUMLARIN AHI AHESTE AHESTE İNŞAALLAH
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