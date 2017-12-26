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Son dakika: AK Parti’den Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:59 | Son Güncelleme 41 dakika önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı bağışıklığı getiren düzenlemeye yönelik eleştirisine AK Parti'den ilk resmi tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “Kim olursa olsun” dedi.

Son dakika: AK Parti’den Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

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Abdullah Gül ak parti Bülent Turan

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Birlik olalım kin nefret yere batsın saray değil vatan önemli hain arıyorsak feto pkk pyd barzani ortaklarinin ıhaneti belgelidir acilim halay koridor Ne ihanetler görduk IYI partide birleşelim Türkiye IYI Olsun..
hükümetin kararı doğru 15 temmuzda halk kendini siper etmeseydi acaba halin nasıl olurdu sn abdullah gül ...
AK PARTİLİYİM AMA ABDULLAH GÜL HAKLI VESSELAM .
@tahfe sengül ve arınç gibi fetoş cusun sende gizli fetoşlar sizi korkmakta haklısınız bu sefer bu halk sizi ne haltolduğunuzn farkında
darbe günü susanlar bugun konuşuyor akp miş sende gül gibi ihanet içinde gizli fetoşsun
"Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum," Bu nasıl cümle. Eski düzenlemede resmi görevliler için düzenleme yapılmıştı. Bu sefer siviller için düzenleme yapıldı. Üstelik tarih de belirtilmedi KHK maddesinde. Tepki zaten buna. Bunu anlamak gerçekten çok mu zor?
Vah vah vaaaah,abdullah gül yandı şimdi ne olacak.Al birini vur ötekine.
Ak parti olmuştur kara parti oy veren de olmuştur kara cahhil
Bu khk nın çıkış amacı; ileride bir %50 %50 karşı karşıya geitirlme durumu yaratıldığında evde zor tutkları katliam meraklısı %50 yi kanunende aklamak için bir adım.
@sarisumurat düzenleme sadece 15-16 temmuzla ilgili. salak salak konuşmayın
KHK lar tek yönetici (dikta) olma özentisi taşıyanların kısa yoldan (TBMMyi bypass ederek) bu tür nereye uzanacağı belli olmayan, toplum barışı açısından şüpheli kararları alabilmeleri içindir.Nokta
resmi yetkili ile sivili bir tutuyor ve anlamıyorum diyor, anlamadığınız için zaten uyarıyor millet sizi. asker polis ile sivilleri bir tutuyor, oldu biraz kargaşa çıksın siviller alsın silahı istediğini vursun ne de olsa akp çıkarır bir kanun.
ÜLKEDE MİLİTANMI YETİŞTİRİYORLARKİ BUNLARIN YAPACAKLARI EYLEMLERDE HESAP SORULMAYACAK ASLINDA KENDİLERİNİ KORUMAYA ALMA ÇABALARI HALK AYAKLANIRSA DİYE HALKI HALKA DÜŞÜREREK BİRİLERİNİ AKLAMA TAKTİĞİMİ DEDİGİM DEDİK ÇALDIĞIM DÜDÜK MİSALİ UNULLMAMALIKİ AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR BİRGÜN GELİR SİZLERİDE TARTAR BU ÜLKEYE KİM ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLARSA KARA YOBAZLARIN MENFAAT ÇETELERİNİN HARİCİNDE KİMSE BU DOLDURUŞA GELMEZ
sayın gül bu ülkede hukuksuz mit müşteşarını sorguya çağıran fetoşlara git diyen sendin ogün senin lafına uysaydı bugün ülkeyi feto denen abd maşası yönetiyordu kocam saf demiş hanımın bugün kü çıkışların hiçte saf olmadığının kanıtı niteliğinde ogün süt dökmüş kedi gibiydin bugün gürlüyosun sen siyaseti bırakmamış mıydın RTE olmasa sen anca milet vekili olurdun bu ülkede nankör ve hainsin en aşağlık adam kimdir bilirmisin davasını satan adam yolaçıktığı arkadaşını satan adam senin hakın vermiyor bu devlet ama korkmakta haklısın darbe yapmaya kalkarsan fetoşlarla il kurşunu anlına yersin .
BAK açık ettiler resmi görevlilere bu yetki verilirken diyor ulan resmi farklı sivil farklı sizin pkk yi aklamak için gorevlendirdiginiz 63 akil haini vursaydım ne olacakti.. gazimizin kopan bacagini cikarinca provakator diye iceri atan haun kimdi
Akp gemileri yaktı...
Sizin derdiniz vatan değil saray hani güçlü olan haklı değil diyordunuz gucluyuz olduruz diyorsunuz isidli zihniyet o zaman feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlerden başlamayınin ta..Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarından başlamayasın taa.
15 Temmuz gecesi Abdullah Gül ün yaptığı açıklamayı ,birkaçgün sonra dinleme fırsatım olmuştu Darbecileremi yoksa Darbecilere direnen Millete mi Seslendiğini hâlâ kimse çözebilmiş deil dün birisi burda "en akıllıları" demişti .Feci akıllı hemde 17_25 darbe girişiminde" _Sayın Erdoğanı F.Gülen hakkında biz yanılttık.Bizim sözümüze güvendi!Biz kefil olmuştuk Gülen'e" diyen ARINÇ tı Suriyedeki Politikayı iki hamlede sıkıntıya sokan,Türbeyi bile söküp getiren Ahmet Davutoğlunu "Tayyip Bey'e Ben Tavsiye ettim" diyende Abdullah Gül'dü
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