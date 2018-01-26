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Son dakika! AK Parti'den Afrin tepkisi: CHP ÖSO'yu terörist göstermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal son dakika yaptığı açıklamada, "CHP'li yetkililer ÖSO'yu terörist gibi göstermeye başladı. CHP'yi tehlikeli söylemden vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. Ünal, ABD'nin PKK itirafını da değerlendirdi.

Son dakika! AK Parti'den Afrin tepkisi: CHP ÖSO'yu terörist göstermeye başladı

AK Parti Sözcüsü Mahit Ünal, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Sözcü daha sonra da sözlerini düzeltmedi. Bu itirafla ilgili Mahir Ünal, "Suriye'de SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü bunu itiraf etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kananıda hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek söylemini başlattı. CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor.

(ABD'nin güvenli bölge önerisi) Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı, güvenli bölge ile ilgili geçmişte Türkiye'nin ısrarla çağrıları oldu. Mülteciler için bu bölgenin hem uçuşa yasak hem güvenlik bölge oluşturması... Ama ABD bunu ısrarla reddetti. Geldiğimiz noktada terör bir koridoru oluşturmaya çalışırken Amerika'nın bu konuda kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz.

(ABD'li sözcünün 'PKK' açıklaması) Bu da son derece ilginç. Bunu düzeltme gereği de görmedi. Hem ABD'nin hem AB'nin Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Suriye'de SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü bunu itiraf etmiş oldu.

ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda
Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...
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Okuyucu Yorumları 67 yorum
biri bana Suriyedeki YPG, İrakdaki Peşmergenin ve sizin desteklediğiniz ÖSÖ'nün farkını söylesin nasıl mevcut yönetimi yıkmaya çalışan herkesi örnek fetö terörist görüyorsanız bende ösöyü aynı görüyorum.
sen ilk önce bizimle birlikte hareket eden öso nun çoğunlukla Türkmen milislerden oluştuğu kendi bulunduğu bölgeleri isid,pyd,pkk dan korumak olan adamları nasıl oluyorda terörist yerine koyuyorsunuz hayret ediyorum... bunu sırf gıcıklık olsun diye mi yapıyorsunuz, yoksa zihniyetiniz mi bozuk... insanın içinde hiç vatan sevgisi olmaz mi??? hayret ki ne hayret...
@dimitradon Şöyle genç, öso yeni bir ülke yada özerklik peşinde değil esadın gitmesini ister orası doğru ama esad ta babasıda yıllarca pkk nın emekleme çağından çıkıp koşmasını sağlayan insanlardır. ha n'oolmuş özerlik olsun devlet olsunlar dersen o zaman işin içine plebisitler girer ve senin ülkenin toprakları konuşulur.. bilerek yorum atın konusun ortalıkta artis artis değil
@dimitradon Yahu bu ÖSO nu ABD ESADI Devirmek için Tetiklememişmiydi. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Her devlet kendine karşı silahlı ayaklananları terörist görür. Bu böyledir. Ve bizde esadı esed yapmamışmıydık. ABD ile birlikte Öso nu desteklememişmiydik. Bu sözlerimden Esad ı desteklediğim yada ÖSO terörist gördüğüm anlamı çıkarılmasın realiteyi söylüyorum. Hatta geçen hafta ÖSO yetkilileri ABD ile görüşmedimi. Ve bizde ÖSO ile operasyon yapmıyormuyuz. Tas itti mezhep karıştı yada, at izi it izine karıştı denilen durum bu her halde.
@pinhani3500 türkmenler kafa kesmez.katil değildir.öso katil sürüsüdür.sünni olduğu için destekliyorsunuz.
@cemalhakyol sen alevi olduğun için kötülüyor olmayasın?
@forhapys yezitliğini hemen belli etmişsin.
@cemalhakyol kimin yezit olduğu belli esad şakşakçıları sizi
Chp,çocuk katili Esat'ı ziyaret edip elini öptüğünde zaten kendini belli etmemiş miydi?
@forhapys birlikye yaz tatili yaptıkları zamanlardan mı bahsediyoruz
Çocuk katili Esad ile ailecek tatil yapanda bendim zaten.Kardeşim Esad da ben dedim zaten,yine mi kandirildiniz
Ey ahmaklar Erdoğan Esat ile görüştüğünde kendi halkını kadın çocuk ayırt etmeden katleden bir başkan yok idi. Esat ne zaman ki bu katliamlara başladı Erdoğan kardeşim dediği kişiyi sildi ve ona karşı duran ilk insan oldu. Ama siz chpliler tam tersine öncesinde haz etmediğiniz Esat ile bu katliamlardan sonra dost oldunuz hatta ona kalkan oldunuz. Chp daha öncesinde 1 kez bile ziyaret etmediği Esat'ı katliamlardan sonra ilk ziyaret eden ve sahip çıkan parti olmuştur. Yazıklar olsun insanlığınıza...
Ey ahmaklar Erdoğan Esat ile görüştüğünde kendi halkını kadın çocuk ayırt etmeden katleden bir başkan yok idi. Esat ne zaman ki bu katliamlara başladı Erdoğan kardeşim dediği kişiyi sildi ve ona karşı duran ilk insan oldu. Ama siz chpliler tam tersine öncesinde haz etmediğiniz Esat ile bu katliamlardan sonra dost oldunuz hatta ona kalkan oldunuz. Chp daha öncesinde 1 kez bile ziyaret etmediği Esat'ı katliamlardan sonra ilk ziyaret eden ve sahip çıkan parti olmuştur. Yazıklar olsun insanlığınıza....
@forhapys akp fettoşun elini ayağını öptü unutma unutturma.
@forhapys benmı esatla tatıl yaptım söylesene
Muhalefet yapıcam diye iyice cozuttu bunlarda. Olmaz böyle ama ayıp
cozutan kim ? şuraya yazıyorum bak. iki gün sonra bu iktidar ESAD ile masaya oturacak.. demedi deme..
çünkü öso terorist.. ve biz, teröristle birlik yapıp, diğer teröristleri öldürüyoruz. azcık OSMAN PAMUKOĞLUNDAN dders alın be
ne olur bu savaş da sen ben davası yapmayın. yeter
CHP Afrin operasyonunun yanındayız dediğinden bu yana bazıları bundan rahatsız oldu..ille de hırtlık çıkaracaklar ya. ille de afrin operasyonunu oy devşirmeye tahvil edecekler ya.. .
chp hangi krizde, hangi belada, hangi sorunda t.c. devleti yanında oldu? türkiyenin yaşadığı krizlerin istisnasız hiçbirinde devletin yanında olmadığı gibi, aksine gitti almanın hollandanın avrupalının en son da amerikanın yanında oldu. hdp nin kardeş partisi olması boşuna değil.
Siz de CHP yi ve destekleyenlerini terörist ilan ettiniz,hangisi daha tehlikeli acaba?
ışıd ın aynısı zamanında chp fetöye terörist dediğinde ne dediniz hocamıza hakaret edemessiniz öso da terörist bunu bilmeyen yok bu mallıkla ülkeyi yönetiyorsunuz ya ona şaşıyorum
İŞİD'e kızgın çocuklar diyen Davutoğlu 2300 tır dolusu malzeme desteği verdi İŞİD'e sonuç ortada. Teröristle iş tutulmaz.
AKP bölücülük yapıp kinden ve kandan beslenmeye şu ortamda bile devam ediyor.
BAŞKASININ TERÖRİSTİ SİZE İYİ OLUNCA SİZİNLE BİRLİKTE HAREKET EDİNCE İYİ TERÖRİST Mİ OLUYOR? HANİ RTE SÖYLEMİŞTİ ''SENİN TERÖRİSTİN BENİM TERÖRİSTİM DİYE BİR ŞEY OLMAZ TERÖR TERÖRDÜR'' DEVLETİNE, ASKERİNE, POLİSİNE KURŞUN ATAN HERKES TERÖRİSTTİR. öso DA KENDİ ÜLKESİNDE DEVLETİNE ASKERİNE POLİSİNE SİLAH DOĞRULTTUĞUNA GÖRE öso DA feto GİBİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. BENCE ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR, TÜRKİYE SURİYE HÜKÜMETİYLE HAREKET ETMELİDİR.
öso teröristtir ESAT ta bunları temizlesin.bahar yaklaştı temizlik zamanı.devlet bıraksın burdaki suriyelileri kovalıyalım gitsin savaşsınlar
chp liler yakında Türk askerinede işgalci terörist der belkide böyle düşünüyorlar fakat demeye cesaretleri yok
@aymet_74 yok aslanim,biz RTE gibi şehide kelle demiyoruz.
@aymet_74 amma abartın be bilader düne kadar reisiniz zafer için şeytanla bile pazarlık yaparım derken aklınız neredeydi 7 yıl önce kardeşim esadtan döndünüz esette düne kadar diyarbakırda türkiye terörist ülke diyen şivan perverle megri megri çeken kimdi chp miydi insanda biraz utanma sıkılma olur ya hiçmi allaktan korkmaz kuldan utanmasınız sizler be kardeşim
fetö bişey ortaya atıyor Türkiye yi dünyada zor duruma sokmak için. malesef benim partimin(chp) içindeki bazı fetö ve pkk hayranları bilerek yada bilmeyerek sazan gibi atlıyor. Tabi kaybeden Türkiye oluyor.
pkk Türkiye Teröristi Öso Suriye Teröristi Hamas İrail Teröristi Müslüman Kardeşler Mısır Teröristi Elkaide Afganistan-Pakistan Teröristi Çeçenler Rusya Teröristi Bunların Hepsi ABD Teröristi ????????????????????????????????????????????
öso işitin isim değiştirmiş versiyonu bunu bu ülkede çöcuk dahi biliyor türkiye hiç bir zamn işit le savaşmadı
ŞEYTAN GELİP AKP Lİ OLSA ONU MASUM MAZLUM MELEK GÖSTERECEKSİNİZ VALLA.ÖSO TABİ TERORİST NEDEN ÜLKESİNE KARŞI SAVAŞIYOR.???? MEEEEE
Teröristin iyisi kötüsü olmaz Terörist Teröristtir,kafanızı kumdan çıkarın. rejime karşı muhalefet eden silahlı örgüte başka ne denir acaba??
zavallı AKP yöneticilerini herkes aldatıyor
AKP muhalefete çamur atmak için her yola baş vuruyor. İyiniyetli söylemleri bile çarpıtıyor.
Bu CHP ye göre zaten cephede MEHMETCİĞİMİZ le beraber senelerdir askerimizi polisimizi şehit eden pkk ya karşı omuz omuza savaşan ÖSO terörist fakat GEZİ PARKI eylemlerinde polisimize taşla molotofla saldıranlar kahraman..böyle görüşteki bir zihniyete ne desen boştur..onun için kendi haline bırakacaksın bu CHP zihniyetini..
@bulut_han dogruya dogru yanlışa yanlış demeyi bir ögrenseniz hem bu iktidar ve yandaşı hemde bu memleket ne bu acıları yaşar nede analar babalar evlatlar yetim boynu bükük kalmazdı sizlerde bunu anlayın artık be kardeşim şu güzelim ülkeye verdiginiz zararı inan 90 yıldırhiçbir düşmanımız vermedi lütfen yanlış işle dogru işleri ayırt etmeyi ögrenin artık hem kendine hem arkandan gelecek çocuguna torununa hemde ülkeye bir faydanız olsun
Karşılıklı saygıya davet ediyorum. Birisi iktidardaki parti bir diğeri bu ülkeyi kuran parti, Milli değerlerimize sahip çıkalım.
kendi meşru devletine başkaldıran ve sizin deyiminile mevcut hükümeti yıkmaya çalışan herkes terörist değil miydi
her ülkenin bir terör örgütü var orada savaşıyorlar olan millete giren zam oluyor uyan eyyy türkler filmlerlede gaza getiriyorlar
yapmaya çalıştıkları ABD ve tabiiki feto agızı..acaba ABD NE VADETTİ BUNLARA çok merak ediyorum.sanırım TR Yİ YİKMAYA DEGECEK ŞEYLER VADETMİŞLERDİR.
ışid ve osö kasaplıkta farkları yoktur.
Evet Öso terör örgütü. İnternette Suriyeli sivilleri nasıl katlettiklerini görebilirsiniz
şu an ne olduğunu bilemiyoz ama hiç savaş havasın da değiller tvlerde seyrettiğimizden askerimiz gibi disiplinli inançlı değiller .düzen dışılar her an sağa sola portabilirler havası var onlarda bide feto gibi onlardan darbe yemiyelim hükümet hükümet aman önleminizi alın gözünüz seveyim olan hep bize oluyor
Bizim yıllardır devam eden ve otuz binden fazla vatandaşımızı yavaş yavaş katleden terör örgütü ile bir hesaplaşmamız var bize yardım eden bizim dostumuz ,bize karşı duran bizim düşmanımızdır bu yurt içi ve yurt dışı fark etmez düşman dahilde ve hariçte sürekli olmuştur olacaktır bizim mücadelemiz kıyamete kadar Türk Milletinin ve Vatanının bekası için sürecektir. Biz iki hayatlı olanlarız ölürsek şehit kalırsak gazi tek hayatlı olanlar karşımıza çıkmasın,çıkarlarsa akıbetleri hüsran olur.
Bu zor günlerde herkes konuşmalarına dikkat etmeli..Öncellikle İktidar sonra da muhalefet.ÖSO ,DEAŞ,EL-NUSRA gibi örgütlerin nasıl palazlandırıldığı nasıl donatıldığı,nasıl eğitildiği ve muhalif savaşçılar haline getirildiği belli.ÖSO güçlerinin ana omurgası Suriye"li türkmenlerden oluştuğu ve bu güçlere bazı katılımlar olduğunu basını takip eden herkes az çok bilir.Bu zorlu savaşta onların desteği yok sayılamaz..Dikkatli konuşmak lazım..
Terorist değilde nedir türkiye de pkk ne işe suriyede de öso aynıdır. kendi devletine karşı ayaklanmış emperyalist güçlerin taşarönluğune soyunmuş katiller sürüsü
İSTESEK DE, İSTEMESEK DE MEŞRU SURİYE DEVLET BAŞKANINA GÖRE ÖSO TERÖRİSTTİR. BU ÖSO İLE İTTİFAK HALİNDEYİZ DİYE TERÖRİST DEĞİLDİR DEMEK YİNE ALDATILMAKTIR. KENDİ ÜLKESİNE KARŞI OLANLAR, YARIN BİZE DE KARŞI OLUR. ALANDAKİ EĞİTİMSİZ, DİSİPLİNSİZ ÖSO GÜCÜNE DE GÜVEN OLMAZ. UNUTMAYALIM Kİ BU İKTİDAR PYD İLE İŞİD'E KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPALI, HALAYLARLA KARŞILANALI DAHA BİR KAÇ YIL OLDU. SAVAŞI İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPMAK, EVLADI ASKERDEKİ BU MİLLETİ ÜZER.
7 yıl ne kim , ne için, kiminle, neden, hangi amaçla, mücadele etti. Öğrenmek istiyorum. Gerçekten sadece amacım öğrenmek. Yedi yıl önce Suriye'de ne oldu da mücadele başladı....!!!
öso işid ypg pkk gibi terör örgütlerinden kendilerini korumak için kuruldu esatın zulmü yüzünden esat halkını koruyamadı öso suriyede bize hizmet ediyor eyyy şerefsizler siz kime hizmet ediyorsunuz he senin sınır güvenliğin için kaç öso şehit oldu biliyormusun ey şerefsiz hain vatan hainleri siz kime hizmet ediyorsunuz ypg terör örgütünden saymayan siz abd binlerce tır silah yollarken sesiniz çıkmayan siz kimsiniz ulan yeter artık be siz kime hizmet ediyorsunuz
@adrese1 yuh sana
Aferine bak çoğunluk Kürt ama onlardan alıp ösoya yada türkolata bırakacaksınız adil mi
Aptallık etmeyin. Sosyal medya'da her şeyi söyleyemiyoruz. ÖSO elemanları olması bizim Suruiye'ye girişimizin yasal dayanağının bir kısmı eksik kalır. Yerli halk ile birlikte hareket edilmesi uygundur. Oradan çıktıktan sonra bölgeyi yeniden ESED'E mi teslim edeceklerini sanıyorsunuz.
İnsanın kalbini söküp yiyen terörist değilse nedir, Sn bakan onlar terörist değilse, bana bir terörist tarifi yapsana, Bizim için pkk neyse suriye için öso işid aynıdır,
öso kim? Suriye devletinin resmi askerleri mi?
aydın doğan medyasının ortağının kim olduğuna bakın önce
iyide feto teror oluyorda oso niye olmasin sonucta ulkesine darbe yapmis karsi cikmis bildigin teror orgutu neyi kime anlatiyorsunuz???
hep sızın söyledıklerınız dogru bu ne kafa yahu
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