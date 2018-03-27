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Son dakika! Akdeniz'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 02:49 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de saat 02:24'te bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 02:24'te yerin 4.1 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

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Akdeniz deprem

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