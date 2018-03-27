Son dakika! Akdeniz'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 02:24'te yerin 4.1 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.