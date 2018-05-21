Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de Girit Adası merkezli bir deprem meydana geldi.

Türkiye saatiyle 01:17'de meydana gelen depremin 28.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak açıklandı.

