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Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 01:33 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de Girit Adası merkezli bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de Girit Adası merkezli bir deprem meydana geldi.

Türkiye saatiyle 01:17'de meydana gelen depremin 28.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz deprem Girit Adası Kandilli Rasathanesi

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