Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de Girit Adası merkezli bir deprem meydana geldi.
Türkiye saatiyle 01:17'de meydana gelen depremin 28.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak açıklandı.
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