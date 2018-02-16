Son dakika! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Altan kardeşler ve Ilıcak’ın hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin’in de “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Bu sanıkların ayrıca “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenmişti.
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
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