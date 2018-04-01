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Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Osmaniye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Amanos Dağları PKK terörist

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