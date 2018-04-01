Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Osmaniye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.