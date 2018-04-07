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Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay'da çatışma çıktı. Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Hatay Valiliği, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' adı verilen operasyonda, Amanos Dağları'nda eylem hazırlığı içinde olan ve aralarında lider kadronun da bulunduğu 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Valilik, güvenlik güçlerinin 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' adı verilen operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen istihbari faaliyetler kapsamında, 6 Nisan 2018 Cuma günü Hatay ili Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile saat 19.20 sıralarında yakın hava destekli operasyon gerçekleştirilmiştir. 26 Mart 2018 günü teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un adının verildiği operasyonda, aralarında lider kadronun da bulunduğu 6 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonl

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Son dakika Amanos Dağları PKK teörist çatışma

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