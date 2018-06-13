HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde bir servis minibüsü alev alev yanıyor

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Kurtköy Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde bir servis minibüsünde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

2014336_0e7067d41e1f65e896f713b756ad4535


PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Ukraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söylediUkraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söyledi
Gözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu bulduGözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu yangın servis yangını

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

İkna edemeyince öldürdü!

İkna edemeyince öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.