Son dakika: Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon

Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.
Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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