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Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; “Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2’si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması içi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü de belirtildi. (DHA)

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Ankara binbaşı FETÖ son dakika haberleri

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Türk Silahlı kuvvetleri nde rütbeli personellerin hepsine fetocu damgası vurup kendi adamlarına yerleştiriyorlar dokuz tane binbaşı demek büyük rakam
BU SALYA SÜMÜK FETÖNÜN KÖKÜ KURUTULMALI.DEMEK SORU ÇALIP ,İFTİRA ATIP.MİLLETİN HAKKINI GASP EDİP BİRYERLERE GELİRSİNİZ.BUNALRIN İNACIDA SORGULANMALI.HEM EHİRETE İNANACAKSINIZ HEMDE YEMEDİĞİNİZ HALT KALMAYACAK.BUNU İÇİN TÜRKİYEDE ATESİM VE DEİSTM ARTARAK ÇOĞALMAKTA.İNANLAR BAKIYOR BUNLAR MÜSLÜMANSA BEN DEĞİLİM DİYOR.
cok abartilacak bi haber degil.alıştik. daha kimler nasil gidecek liste vardir devletin basinda. cok abartili haer yapmayin boştan yere
Siyasi ayağına neden dokunulmuyor. Hadi bakalım bilebilecek misiniz?
ORDUDA TEK ATATÜRKÇÜ BIRAKMAYACAKLAR
Türk Silahlı kuvvetlerini...Şeriat ilanı için hazırlıyorlar FETÖ bahane...ama o şeriat ilan edilirse ilk kendiler idam edilecek...Bunu bilmiyorlar...Yazık oldu ülkeme...Yazık oldu askerime
16 senede bu kadar fetocu heryere yerleştirildiyse bir yerleştiren var demek.esas onu hapse atmalı
ilk önce siyasileri yok edin gerisi çorap söküğü gibi gelir
En büyük feto akp
Kimse durduğu yerde damga yemez. Bunlarda var bir halt. Ama dinime küfreden müslüman olsa düşüncesi de aşikar yani.
fetö terör örgütü ile yükseldi akp terör örgütü birbirlerine düştüler arada garibanlar ölüyor.fetöcü terörist diye atılanların yerine akp teröristler yerleştiriliyor.(şu an 4 cemaat tayyıbe terör örgütünün emrınde )ilerde bunlarda birbirine düşecek arada garibanlar ölüp T.Ç kaybedecek.tayyıbeciler tez zamanda cehennem odunu olursunuz inşallah .Cemaatleri yasaklamak lazım kesinlikle.(tarikatlar başta).Tarıkat şeyhlerine bakın hepsi zengin ve birkaç tanede karıları var.
yqa feto cehenneme gitsin ama 2007 yılında 3 kez 12 sn ankisorlu telefonla konuştun diye göz altına laınanlar var ne konuşmuşlar çıkarsana ortaya yazık günah bu insanlarada ıcerde uçsuz yatan ıhrac edılen var kurunun yanında yasta yanıyor
FETÖNÜN TÜM İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRENLERE SIRA GELMEDİKÇE MÜCADELE CİDDİYET KAZANMAZ..
bu yakalananlar suçsuzdur demiyorum, lakin bu dönem güvenlik güçlerimiz 2 defa düşünsün hatırlarsanız ergenokan olayında da hainler sağ gösterip sol vurmuşlardı atatürkçü subayları temizleyip darbe yaptılar bu bize hep ders olsun. sağcımız solcumuz dindarımız atatürkçümüz (biz) kelimesini kullanan herkesi kucaklayalım inanın hainler nerde olurlarsa olsunlar bizi asla yıkamazlar.
Dolar olmuş 5.11 hala reisin intikam hırsını tatmin ediyoruz. Tamam işte bittiler gittiler.inlerine girdin dağıttın. Artık biraz da ekonomi ile ilgilensen.
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