Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

DHA'nın haberine göre; saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da duyulan 'patlama sesi', endişeye neden oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğunu" kaydedildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Ankara'da duyulan patlama sesi sosyal medyanın da gündemine yansıdı. Çok sayıda tweet geldi.





