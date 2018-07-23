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Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ankara'dan gelen son dakika bilgisine göre kentte korkutan bir patlama sesi duyuldu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, patlama sesinin Kazan'da F-16 uçaklarının uçuşu sırasında yaşanan sonik patlama olduğunu duyurdu. Ankara Valisi Ercan Topaca da Twitter hesabından patlama sesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

DHA'nın haberine göre; saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da duyulan 'patlama sesi', endişeye neden oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğunu" kaydedildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

ercan-topaca-tweet

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Ankara'da duyulan patlama sesi sosyal medyanın da gündemine yansıdı. Çok sayıda tweet geldi.

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Ankara patlama patlama sesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Meralin ödü patlamıştır la
yapacağınız habere tüküreyim. Bilgiyi aldıktan sonra haber yapsanıza bebeler...
doğalgazdır inşallah ölü ve yaralıda yoktur
ölen var ne yazıkki
Sonik patlama nasıl olurda şehrin heryerinden duyulur mamaktaki adamda duymuş sincandaki adamda biraz sacma
Taideyim burayla bi ilgisi yok sonic patlama ankaranın bi ucundan öbür ucunu nasıl sallıyo hayret
Osursalar flash haber diye geçeceksiniz.
15 temmuzda çok duyduk fıssss :)
Vallahi aklıma ilk gelen oydu
bir arkadaşım roketsan da patlama oldu diye sosyal medya da paylaşmış aslı var mı ?
bu haberin başlığını yazan çalışana söylüyorum. senin pisikolojik sorunların var...
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