Erken seçim zirvesi: Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de bir araya geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi saat 13.30'da Beştepe'de kabul edecek. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gerekli açıklamanın, bu değerlendirme sonrasında yapılacağını söyledi.
ANKARA'DA ERKEN SEÇİM TRAFİĞİ
Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.
BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti. MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.
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