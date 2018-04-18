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Erken seçim zirvesi: Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine dakikalar kala son dakika haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.30'da Bahçeli'yle görüşecek. Görüşmede erken seçim konusu ele alınacak. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle görüşecek.

Erken seçim zirvesi: Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de bir araya geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi saat 13.30'da Beştepe'de kabul edecek. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gerekli açıklamanın, bu değerlendirme sonrasında yapılacağını söyledi.

ANKARA'DA ERKEN SEÇİM TRAFİĞİ

Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti. MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile İttifaktan ıhaneti hayırsever işadamı REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz... Ne Mutlu Türküm Diyene!....
Tam bir oyun. Siz bu asil Türk milletini salak mı zannediyorsunuz. Herşey ayarlanmış. İki çay içip sonra açıklama yapacaklar. Koyunlara tabi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... AKP biter..ihanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulur.. TÜRK milleti huzura kavuşur... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Bahçeli bir şeye karar verirken biz MHP’lileri sakın güvendesin çünkü onlar kasına değil tam tersi onu MHP’nin başına göndermek isteyenlerz
hükümet öncelikle zengin ve fakir barışını sağlamalı icra dairelerinde borç içinde kıvranan ödemesi artık imkansız hale gelen binlerce bodrolu ve emekliler tespit edilmelidir sonuçta hepimiz insanız hata insanlar içindir zenginlerden bir fon kurulmalı bu acı çeken insanların borçları ödenerek yüzlerinin gülmesi sağlanmalıdır. Zenginlerin bir gecede harcadıklarıyla bir çok insan aile kurtarılabilir fedakarlık hep alttan beklenmemeli herkes elini taşın altına koymalıdır
Hükümet sözcüsü
Aaaaaa gargamel çıkmış mı yola
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