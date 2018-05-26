Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan son verilere göre; Ankara için sağanak uyarısı geldi.

Meteoroloji'den saat 17.25'te yapılan açıklamada, "Ankara radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayas ve Güdül ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunmalı" denildi.

Ankara'da önümüzdeki 2 saate dikkat... pic.twitter.com/gAuaPU2lmK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 26 Mayıs 2018



