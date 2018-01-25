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Son dakika! Ankara merkezli 22 ilde polislere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son dakika haberine göre, Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Ankara merkezli 22 ilde polislere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

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Gözaltı kararı verilen şüphelilerden biri 1. sınıf emniyet müdürü, 9'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sı emniyet amiri, 4'ü başkomiser, 11'i komiser, 28'i komiser yardımcısı, 6'sı baş polis memuru, 64'ü ise polis memuru.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Ankara FETÖ

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