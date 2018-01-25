Son dakika! Ankara merkezli 22 ilde polislere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden biri 1. sınıf emniyet müdürü, 9'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sı emniyet amiri, 4'ü başkomiser, 11'i komiser, 28'i komiser yardımcısı, 6'sı baş polis memuru, 64'ü ise polis memuru.
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