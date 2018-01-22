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Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:01 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Ankara’da, aralarında gazetecilerin ve HDP il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Ankara'da gece yarısı operasyonu! Ankara’da polis eş zamanlı çok sayıda eve baskın düzenledi. Aralarında gazetecilerin ve HDP il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evinde arama yapıldı.

Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre, evine baskın düzenlenen HDP PM üyesi Kemal Bülbül, HDP Ankara İl Yöneticisi Osman Konukçu yapılan ev aramasının ardından gözaltına alındı. HDP Ankara İl Yöneticisi Zeyno Bayramoğlu ile kız kardeşi HDP Çankaya ilçe yöneticisi Aslı Bayramoğlu’nun ayrı ayrı evlerine baskın düzenlendi ancak söz konusu isimlerin evlerinde olmadıkları için gözaltına alınmadıkları belirtildi.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın da evlerine baskın düzenleyen polis, Demir ve Hürtaş gözaltına aldı.

Yine İHD Ankara Yöneticisi ve Cezaevleri Komisyonu üyesi Nuray Çevirmen’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltıların artabileceği belirtiliyor.

HDP MUĞLA İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

HDP Muğla İl Eş Başkanı ve HDP Bodrum eski İlçe Eş Başkanı gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Bodrum’da ikamet eden HDP Muğla İl Eş Başkanı Fesih Aygün ile HDP Bodrum eski İlçe Başkanı Mehmet Polat da dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Nefes aldırmayın bu hainlerle. Mehmetçik bir yandan, polis, hakim, savcimiz bir yandan. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
devam devam dağdaki köpekleri öldürmekle bu iş bitmez şehirdekinide susturmak lazım
geç kalınmış bir hamle..
iyi oluyor hendeklerin bedelini ödeyeceksiniz
tüm Türkiyenin başı sağ olsun.Ruhu şaad olsun.
affetmeyin vatan hainlerini vurun gavura vurur gibi
geceler uzun her gecede gelebiliriz...
yorumlara bakıyorum tekçi ve faşist bir zihniyet.
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