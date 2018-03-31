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Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:40 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Ataşehir'de inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Yangın saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İTFAİYE AYRAN DAĞITTI

Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı. Vatandaşlar da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran dağıttı. Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın ateşehir

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ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ, ALLAH YARDIMCILARI OLSUN FABRIKA SAHIBINEDE ALLAH SABRINI VERSİN.
Allah yardımcıları olsun
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