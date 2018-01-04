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Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 47 saniye sonra

Son dakika haberine göre, İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde belediye otoparkının yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü, toprak kayması meydana geldi. Otoparktaki araçlar çekiliyor.

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebeple otopark duvarının bir kısmı çöktü, 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü.

Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.

Göçükte kalan araba sahipleri, “Allah'tan gelen bir olay afettir, cana bir şey olmasın” dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (Ajanslar)

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Ataşehir otopark toprak kayması istanbul

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