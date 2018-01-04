Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebeple otopark duvarının bir kısmı çöktü, 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü.
Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.
Göçükte kalan araba sahipleri, “Allah'tan gelen bir olay afettir, cana bir şey olmasın” dedi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (Ajanslar)
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