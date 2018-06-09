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Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde E-5 kenarında buğday ekinlerinin olduğu boş arazide yangın çıktı. Dumanlar E-5'i kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının evlerin bulunduğu bölüme ilerlememesi için çalışması sürüyor.

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde E-5 kenarında buğday ekinlerinin olduğu boş arazide yangın çıktı. Dumanlar E-5'i kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangının evlerin bulunduğu bölüme ilerlememesi için çalışması sürüyor.

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Ayrıntılar geliyor...

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E-5 yangın STANBUL Avcılar Ambarlı Mahallesi E-5 yangın

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