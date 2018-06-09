Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde E-5 kenarında buğday ekinlerinin olduğu boş arazide yangın çıktı. Dumanlar E-5'i kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangının evlerin bulunduğu bölüme ilerlememesi için çalışması sürüyor.

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