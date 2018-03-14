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Son dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Avrupa Birliği, 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.

Son dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladı

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye 3 milyar euro mülteci anlaşması

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dedilerki Ülkemizdeki Suriyelilere biz bakıyoruz bizim cebimizden para çıkıyor yollayın ülkelerine kendilerini hiç onların konumuna koymadılar çünkü. Sende olabilirdin suriyeliler gibi. Biz kapımızı açtık bütün dünyaya insanlık dersi verdik. Evimizde ağırladık. Bir sürü para harcandı imkanlar verildi doğru. Onların sevgisini kazandık. Duasını aldık. Şimdi para geliyor ve harcadığımızın karşılığını fazlasıyla aldık. Kapılar açıldımı avrupa perişan olucaktı. Diz çöktüler. Afrine girdik hepsini oraya yerleştiricez. Ülkemizden gidicekler. Bunada karşı geldi KEMAL ve sürüsü.
Son 15 yılda yapılan icraatların hepsine karşı geldiniz. Yapıcağımız ve istediklerimize karşı geldiniz. Ülkemizde size destek veren vatan hainleride vardı. Ne oldu. Söylediğiniz herşeyi yuttunuz. Çünkü yutmak zorundasınız. Burası Türkiye. Irak iran suriye arabistan mısır değil. BURASI TÜRKİYE. Giriş var çıkış yok. Avrupa diz çökmüş vaziyette. Zaten avrupa dağılmıştı ingilterenin ab den çıkmasıyla. Dahada beter olucaksınız. Şimdi Bize minnet etmenin zamanı geldi. Çünkü yıllar önce yapılan anlaşmaların bitmesine az kaldı. Dünyanın en büyük petrolü ingilterede. Düşünün ingiltere bile diz çöktü.
Büyük Türkiye için para mı
inşallah hakkımızı alacağız
PYD 'ye koridor pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlamalar derken Suriyeyi karıştırıp milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar simdi 3 milyar euro için saraylılar vatani satar
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