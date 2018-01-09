Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" dedi. Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi. İki lider yarın saat 16.00'da Beştepe'de buluşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti. Bahçeli bu sözlerini bugünkü grup toplantısında da tekrarlamış ve işbirliğini 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.