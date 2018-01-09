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Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 14:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kritik davet... Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi yarın saat 16.00'da Külliye'de gerçekleşecek.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" dedi. Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi. İki lider yarın saat 16.00'da Beştepe'de buluşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti. Bahçeli bu sözlerini bugünkü grup toplantısında da tekrarlamış ve işbirliğini 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerini, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yapığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde değerlendirdi.

"Birlikte yapacağımız çok iş var" diyen Erdoğan, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.

TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

İki lider yarın saat 16.00'da Beştepe'de buluşacak.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yazıklar olsun sana Bahçeli , Mhp yi ülkücülüğü ayaklar altına aldın.
Allah kimseyi Bahçeli'nin durumuna düşürmesin.3 yıl evvel konuştukları ortada
sayın bahçeli gerçekleri görüyor ve olanları biliyor..! klavye siyasetçileri buradan boş boş sallamayla olmuyor bu işler..
en doğru olanı yapıyor aday göstermeyip erdoğanı desteklemekle geçen ortak gösterdilerde ne oldu ekmeleddini adam akıllı başkan yardımcısı olucak
Demokrasi kavramlarının alaşağı edildiği şartlarda bu gibi olayların olması gayet normaldir.Seçimler gideceğiz ama bir tarafa oy verenler güzel insanlar; amma velakin oy vermeyenler hain veya başka yakıştırmalar...O zaman demokrasinin ve adaletin amacı nedir ki?O zaman seçimlere, oy vermeye de gerekmi varki?Bir kere seçelim bir kaç kişiyi sonra o seçilen grubun yöneticileri ölüp mefta olan kadar ne seçim yapalım nede oy kullanalım.Meclisede gerek olmaz ve bir sürü vekilede para pul ödenmez.Savcıya, hakime avukata da gerekmi varki o zaman.Tövbe tövbe şimdi.Allah sonumuzu hayır etsin.
KOŞ DEVLET KOŞ...BAK DEVLET KOLTUK..DEVLET BAK KOLTUK..
BÜYÜK DEVLET ADAMI . DEVLET ADAMI DİYORUM SİYASET DEĞİL DEVLETİN ALBAYRAĞIN VE MİLLETİN YEGANE SAVUNUCUSU DEVLET BEY ÖYLE BİR LİDERKİ TARİFİ KİTAPLARA GECECEK TEK LİDER KEŞKE KEŞKE TÜM SUBAYLARIMIZ ÖZELLİKLE PAŞALARIMIZIN DEVLETBEYDEN İLHAM ALMASI GEREKİR
biride çıkıp demiyor ulan sen koca bi partisin aday olacağına aday destekliyorsun iktidarsızlık yaşadığını hissediyorsan istifa edip bir köşede oturmalısın
Bekir Bozdağ ''Bahçeli'nin, Erdoğanı destekleyeceğiz'' sözlerini memnunlukla karşıladığını bildirdi, buraya kadar gayet normal. Peki referandumdan birkaç ay öncesine kadar sürekli ELEŞTİREN ve MUHALİF olan Bahçeliye de aynı saygıyı duymuyordu. Bu ne yaman çelişki :)
HAYIRLI OLAN İŞTE YAVAŞ DAVRANMAK GEREKİR ÇOK DOĞRUDA SAYIN BAHÇELİ JET GİBİ HAREKET ETMİŞ???????
bir insanın,bu kadar küçülüp ufalandığını hep beraber izliyoruz.(her ikisi için).ey AKP nin malları,tayyib bahçeliye hakaret ettiği dönemlerde,meydanlarda alkış tutuyordunuz.şimdi ne bok yiyorsunuz acaba.o peygamber dediğiniz reisinizde tükürüğünü yaladı.sizde onun gibi tükürüğünüzü yalıyormusunuz.yoksa bu durumadamı alkış tutuyorsunuz.geri zekalı seçmen topluluğu sizi ,beyinsizler.bu tayyib ne bok yiyor diye niye sorgulamıyorsunuz.ölü toprağıyla yıkanmış pislikler.
ülkeyi kılıçtaroglu ve digerleri bu duruma düşürdü..son anda reisimiz başa geçmeseydi yıkılmıştı ülkemiz..sn.bahçeliyle beraber onların yıllardır beceriksiz yanıltılaraak kandırılarak ettikleri ihanetleri düzeltecekler..eger ülkeyi meral falan 1-2 sene daha yönetseydi batmıştık..
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