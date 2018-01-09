Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" dedi. Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi. İki lider yarın saat 16.00'da Beştepe'de buluşacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti. Bahçeli bu sözlerini bugünkü grup toplantısında da tekrarlamış ve işbirliğini 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerini, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yapığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde değerlendirdi.
"Birlikte yapacağımız çok iş var" diyen Erdoğan, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.
TARİH VE SAAT BELLİ OLDU
İki lider yarın saat 16.00'da Beştepe'de buluşacak.
Haczedilen okulda öğrencilere bir şok daha!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı
Oğlu, striptiz kulübünde Binyamin Netanyahu'nun başını yaktı!
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
Ayağı kesilen, gözü görmeyen kadına 'ağır engelli değil' raporu verildi
Polis anons etti... Tanker aracı sıkıştırdı!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 12 yorum