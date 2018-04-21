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Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki dönem çocuklara kodlama dersinin uygulamasını yapabilmeleri için tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladıklarını bildirdi

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuştu.

Türklerin kadim bir medeniyete sahip aziz bir millet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bilimde ve sanatta binlerce eserle insanlığın kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduk. Bunları bizim bilmemiz yetmez, evlatlarımıza da öğretmeliyiz ki gelecek nesillere aktarabilsinler." dedi.

Okullarda Değerler Eğitimi dersinin verilmeye başlandığını aktaran Yılmaz, bu eğitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadığını, başta aileler olmak üzere herkese bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak gördüklerini anlatan Yılmaz, hiçbir şeyin eğitim kadar gerekli olmadığının altını çizdi.

EĞİTİME AYRILAN PAY

Bakan Yılmaz, beşikten mezara kadar devam eden eğitimin çağın şartlarına göre değiştirilip yenilenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Demokrasiyi güçlendirmek için eğitim şart. 2002'den bu döneme kadar her alanda büyük hizmetlerle geldik. Vatandaşlar bunlara şahit, eğitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dün' diye bir dersin konulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Biz geldiğimizde bütçeden eğitime ayrılan pay sadece yüzde 2,9 idi. Şimdi ise yüzde 6,2 pay ayırıyoruz. Eğitime ayrılan payı yüzde 100'den fazla arttırdık. 284 binin üstünde derslik yaptık. Türkiye'de bugün eğitimde kalitenin konuşuluyor olması, altyapı sorununun büyük ölçüde çözülmesinden kaynaklanıyor. Artık Avrupa'dan daha fazla eğitime kaynak ayırıyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düşürerek eğitimde önemli bir başarı elde ettik."

Kaliteyi arttırmak için ikili eğitimi kaldırmaya karar verdiklerine değinen Yılmaz, derslik açığını en kısa sürede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eğitimi tamamen sonlandıracaklarını bildirdi.

TABLET YERİNE KLAVYE

Kodlama dersini başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız. Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bugün görev yapan her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz."

Törenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, açılışa katılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik ve diğer protokol üyeleriyle kitap fuarını gezdi.

İsmet Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti.

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klavyeli bilgisayar milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
vallahi boşuna israf yapiyorsunuz benim çocuğum ilköğretimde laptop orta öğrenimde fatih projesi kapsaminda tablet aldı laptopu annesi tableti ben kullandık ne okuldan isteyen oldu nede başka bisey, yazıktır günahtır devletin parasini çarçur etmeyin.
Aman müjde falan vermeyin,aldığınız gibi bırakın yeter.Eğitim mi bıraktınız yaa...16 yılda 16 kez sistem değişti,sorular çalındı,puanlamalarda hile yapıldı vb. vb....
bir kaç yıldır tablet verileceği söyleniyordu onları göremedik daha şimdide klavyeli bilgisayar çıktı hep oyalama taktiği bunlar. mezun olduktan sonra verirsiniz artık.
Hani çok zenginmişiz gibi bunları dağıtmaları aklım almıyor.
bu haksizlik ama ya bize tablet verildiii ????????
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