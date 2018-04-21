Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuştu.

Türklerin kadim bir medeniyete sahip aziz bir millet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bilimde ve sanatta binlerce eserle insanlığın kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduk. Bunları bizim bilmemiz yetmez, evlatlarımıza da öğretmeliyiz ki gelecek nesillere aktarabilsinler." dedi.

Okullarda Değerler Eğitimi dersinin verilmeye başlandığını aktaran Yılmaz, bu eğitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadığını, başta aileler olmak üzere herkese bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak gördüklerini anlatan Yılmaz, hiçbir şeyin eğitim kadar gerekli olmadığının altını çizdi.

EĞİTİME AYRILAN PAY

Bakan Yılmaz, beşikten mezara kadar devam eden eğitimin çağın şartlarına göre değiştirilip yenilenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Demokrasiyi güçlendirmek için eğitim şart. 2002'den bu döneme kadar her alanda büyük hizmetlerle geldik. Vatandaşlar bunlara şahit, eğitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dün' diye bir dersin konulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Biz geldiğimizde bütçeden eğitime ayrılan pay sadece yüzde 2,9 idi. Şimdi ise yüzde 6,2 pay ayırıyoruz. Eğitime ayrılan payı yüzde 100'den fazla arttırdık. 284 binin üstünde derslik yaptık. Türkiye'de bugün eğitimde kalitenin konuşuluyor olması, altyapı sorununun büyük ölçüde çözülmesinden kaynaklanıyor. Artık Avrupa'dan daha fazla eğitime kaynak ayırıyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düşürerek eğitimde önemli bir başarı elde ettik."