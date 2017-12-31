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Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 23:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre saat 23:12'de merkez üssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre kaydedilen son depremler...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.12'de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Erdek

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Müslüman olarak Hıristiyanların Noelini kutlarsak başımıza gelen az bile..
@irfanozdogan günahları dağa olaylariyla iliskilendirme dinin neresinde var.
@bugra.y Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. (Ankebut 40)
@irfanozdogan ALLAH senin gibi şeytan uşaklarını insanlar içine sokar ki bu da imtihandır.
İçkiden eğlenceden oldu deyip kendinize küfrettirmeyin.
Allah'a şükredin 4.3 olmuş. Allah o kadar merhametli ki, O'na karşı olan bütün isyanlarımıza rağmen bize azap etmedi. Sadece bizi uyardı. İnsanın kendisine çeki düzen vermesi ve sadece Allah'a kul olması için bu uyarı bir rahmettir. Ey gafil insan. ''..yaratmak ve hükmetmek Allah'ındır'' (Araf 54) Bu yüzden Allah'a rağmen hüküm koyan zalim yöneticilere kul olmayınız. Tasavvuf ehli gibi türbelerden ve şeyhlerden de medet ummayınız. Sadece Allah'a kul olunuz. Bütün güç Allah'tadır. Dönüş ancak O'nadır.
ikramiye çıkar kesin
çocuklarım erdekte
içip içip sarhoş olun sonra neden deprem oluyor diye bilime başvurun. sizi gidi çok Zeki profesörler sizi
@yaaa_yalcin Zeka yaşı SIFIR dikkate almayınız...
@yaaa_yalcin islamda insanlar doğa olaylarıyla mi uyariliyor. Dinimizin neresinde var bu
@yaaa_yalcin içmeyenler sen gibi oluyorsa alkol ne güzel
@yaaa_yalcin geçmiş olsun sana zekada iyileşme yok sanırım.
Alkol ve zinanın bu kadar ayyuka çıktıgı şu günlerde kıyamet kopsa şaşmamali
@ozmoo007 sizleri bu ülkeden temizleyemzsek zina hacıdan cehalet dinden gelecek...
sizleri sallandırsak ülke düzelecek ama söz sizde yargı sizde kitle sizde... nedense alkolün serbest olduğu ülkelerde bişey yok... ak torlller sizi ...
hayatında kudusün yerini bile bilmeyi bırakın istanbulda yaşayıp denize gidemeyenler dinle uyutuluyor... uyudukça bu gibi zat bile değil trolller bizden tazminat almak için havlıyor.... hoşşştttt
Allah korusun hepimizi
tanridan sadece ufak bir uyari ...
Ne Marmara İmiş Be Yıllardır Uzmanlar Yıkamadı Gitti :) :)
allahtan egede değildi... tek yılbaşı kutlanan ülke. noellle yılbaşını bilmeyen cahillleri aldatanlar ... egede olsa yılbaşındna derlerdi... bende diyorum ki yobazlıktan sallandı... hadi saldırın...
4,3 se 43 kere Maşallah. Deprem dede nerede hahaha
moskovayı filan uyarmmıyor türkiyeyi uyarıyor. müslümanlıktan soğudum deyince ateistmisin diyen cahilllik sanıyorki sadece müslümanlar cennete gider... neden hep hacı hocalar sapık çıkıyor sorgulamaz... kadının göbeğini görünce uçkuru kalkanlar sizi eğitemediğimiz için bu hale geldik... ağitilmezsniz de...
Bu yorumları okuyunca, islam ülkeleri günümüzden bir çağ geriden geldiği anlaşılıyor.
izmirden selam olsun yobaz zihniyetlere...
Yılbaşı düşmanları gelmeden kaçalım çabuk
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