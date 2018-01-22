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Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 00:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 14. 00'da Afrin'i görüşecek.

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 14.00'da Çankaya Köşkü'nde Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Başbakan Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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Başbakan binali yıldırım CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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